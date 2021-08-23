立陶宛挺台再遭施壓？外媒：中國停止批准其食品進口

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史塔克夫休斯透露，立陶宛與中國在飼料、非動物產品和食用內臟等出口許可上的談判，自今年年初以來越來越困難，最終完全停止，事前立陶宛並未沒有收到任何關於產品批准可能會被停止的通知或指示。
史塔克夫休斯並補充說明，新冠疫情大流行之初，中國曾評估過立陶宛的整體情況，當時也未表達任何質疑，因此如果現在決定對立陶宛關閉中國市場，將是件奇怪的事。
立陶宛知名乳製品集團「Rokiskio Suris」和肉類加工商「Krekenavos Agrofirma」則表示，目前沒有收到來自中國合作夥伴的任何通知，但若未來火車停運，如何將產品運到中國也是很大的問題，將需要耗費更長的時間，成本也會更昂貴，在中國與立陶宛間日益緊張的關係中，企業宛如夾心餅乾，成為政治局勢裡的人質。
台灣與立陶宛關係在近期持續升溫，雙方規劃互設代表處，其中台灣駐立陶宛代表處將以「台灣」為名，為台灣在歐洲地區及中國邦交國裡的首例。為了抗議，中國外交部本月10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使；早前《波羅的海通訊社》亦曾報導，中國國有企業「中鐵集裝箱」在8月中旬告知立陶宛客戶，原定本月底出發的貨運班次將取消，連帶所有往立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)的直達班次亦同，直到進一步通知。雖然「中鐵集裝箱」公司事後於官網否認相關消息，聲稱中國與立陶宛間中歐班列運輸一切正常，但《波羅的海通訊社》並未更改或撤下相關文章，台灣外交部也表示經多方查證，相關報導屬實。
由於北京透過經濟手段施壓，過去已相當常見，因此不少立陶宛的專家學者都認為，政府在宣布有關決定前，便已做好心理準備。