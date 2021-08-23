立陶宛挺台再遭施壓？外媒：中國停止批准其食品進口

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▲中國國有企業「中鐵集裝箱」運輸資料照。（圖／翻攝自中鐵集裝箱網頁crct.com）

台灣與立陶宛關係在近期持續升溫，雙方規劃互設代表處，其中台灣駐立陶宛代表處將以「台灣」為名，為台灣在歐洲地區及中國邦交國裡的首例。為了抗議，中國外交部本月10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使；早前《波羅的海通訊社》亦曾報導，中國國有企業「中鐵集裝箱」在8月中旬告知立陶宛客戶，原定本月底出發的貨運班次將取消，連帶所有往立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)的直達班次亦同，直到進一步通知。雖然「中鐵集裝箱」

公司事後於官網否認相關消息，聲稱中國與立陶宛間中歐班列運輸一切正常，但

《波羅的海通訊社》並未更改或撤下相關文章，台灣外交部也表示經多方查證，相關報導屬實。