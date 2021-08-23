美媒：去年初6州已有染疫病故　疫情更早抵美

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基於隱私保護，這6例病故者的詳細身份無法對外公布。其中加州、喬治亞州、阿拉巴馬州和奧克拉荷馬州「承認或不否認」2020年1月期間有逝者的死亡證明，修改病故原因為COVID-19。堪薩斯州未回應，而威斯康辛州在衛生服務部資料列出，去年1月22日年約50至59歲的一名女性可能染疫病逝。
2020年2月6日過世的聖荷西市民陶德（PatriciaDowd）是至今全美公開記錄的第一個染疫身亡者，儘管她在哪裡以及何時染疫至今仍未知。57歲的陶德去世時，一開始並未被認定為染疫，直到2個多月後才從相關檢測結果發現她確診死亡。
美國國家衛生統計中心死亡統計部門主管安德森（Robert Anderson）說，「除非有充分的理由，認證機構對修改死亡證明多為被動」。不過，美國對於不明原因的死亡，仍可於查明原因的數月或數年之後更新死亡證書。
去年初，原本紀錄為「呼吸道疾病」致死的案例，若被溯源發現死者曾到中國旅行、或有接觸史，或因血液樣本的抗體測試及大體解剖時的檢測等發現有病毒，死亡紀錄便會做修訂。
加州大學柏克萊分校傳染病學專家和名譽教授史瓦茲柏格（John Swartzberg）說，早期的染疫病例很可能都被列為感冒或流感。基於染疫死亡的時間通常是3週，從新的資料看來，美國的疫情早在2019年12月或11月已經發生。
「病毒在被認定為有問題之前已進入美國，」史瓦茲柏格分析，阿拉巴馬州和奧克拉荷馬州通常不會有很多人往返中國旅行。
報導指出，這6例病故顯示，美國在去年開年第一週的2020年1月5日到11日期間，已經有COVID-19的死亡病例。
來自美西、中西部和美南的6個染疫病故，顯示早在去年1月31日美國對中國與其他疫情嚴峻區域祭出旅遊禁令之前，病毒已跨州在美國內陸蔓延。（編輯：韋樞）1100823