COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美媒：去年初6州已有染疫病故　疫情更早抵美

▲美媒調查發現，去年1月初已有6人染疫病故，新資料將改寫疫情抵達美國的歷史，向前推到2019年底。（圖／美聯社／達志影像）
▲美媒調查發現，去年1月初已有6人染疫病故，新資料將改寫疫情抵達美國的歷史，向前推到2019年底。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-23 09:04:14

（中央社記者周世惠舊金山22日專電）美媒調查發現，去年1月初，在加州、阿拉巴馬、喬治亞、堪薩斯、奧克拉荷馬和威斯康辛州已有6人染疫病故，新資料將改寫疫情抵達美國的歷史，向前推到2019年底。

我是廣告 請繼續往下閱讀
加州聖荷西（San Jose）「信使新聞」（TheMercury News）根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）和國家衛生統計中心（NCHS）染疫死亡資料和專家訪談，今天獨家披露，美國有6個州對2020年1月間的6位逝者的死亡證書補列包括感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的死因。

基於隱私保護，這6例病故者的詳細身份無法對外公布。其中加州、喬治亞州、阿拉巴馬州和奧克拉荷馬州「承認或不否認」2020年1月期間有逝者的死亡證明，修改病故原因為COVID-19。堪薩斯州未回應，而威斯康辛州在衛生服務部資料列出，去年1月22日年約50至59歲的一名女性可能染疫病逝。

2020年2月6日過世的聖荷西市民陶德（PatriciaDowd）是至今全美公開記錄的第一個染疫身亡者，儘管她在哪裡以及何時染疫至今仍未知。57歲的陶德去世時，一開始並未被認定為染疫，直到2個多月後才從相關檢測結果發現她確診死亡。

美國國家衛生統計中心死亡統計部門主管安德森（Robert Anderson）說，「除非有充分的理由，認證機構對修改死亡證明多為被動」。不過，美國對於不明原因的死亡，仍可於查明原因的數月或數年之後更新死亡證書。

去年初，原本紀錄為「呼吸道疾病」致死的案例，若被溯源發現死者曾到中國旅行、或有接觸史，或因血液樣本的抗體測試及大體解剖時的檢測等發現有病毒，死亡紀錄便會做修訂。

加州大學柏克萊分校傳染病學專家和名譽教授史瓦茲柏格（John Swartzberg）說，早期的染疫病例很可能都被列為感冒或流感。基於染疫死亡的時間通常是3週，從新的資料看來，美國的疫情早在2019年12月或11月已經發生。

「病毒在被認定為有問題之前已進入美國，」史瓦茲柏格分析，阿拉巴馬州和奧克拉荷馬州通常不會有很多人往返中國旅行。

報導指出，這6例病故顯示，美國在去年開年第一週的2020年1月5日到11日期間，已經有COVID-19的死亡病例。

來自美西、中西部和美南的6個染疫病故，顯示早在去年1月31日美國對中國與其他疫情嚴峻區域祭出旅遊禁令之前，病毒已跨州在美國內陸蔓延。（編輯：韋樞）1100823

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀