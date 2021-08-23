中國支持塔利班掌控阿富汗？專家3點分析可能原因

武裝組織塔利班在阿富汗重新奪取政權，接下來將面臨國際承認問題，由於美國撤軍造成的權力真空，外界特別關注中國、俄羅斯的動作。有專家認為，有鑑於中國過去與塔利班接觸的記錄，北京對阿富汗應該是採取務實的態度，美國匆忙撤離阿富汗，將使中國獲益；但也有相反意見分析，阿富汗局勢混亂，北京也有很多擔憂之處，並不會因此就很快承認塔利班政權。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-23 09:19:36
根據《美國之音》報導，喬治·華盛頓大學艾略特國際事務學院教授羅伯茨(Sean Roberts)認為，中國是1990年代後期與塔利班接觸並建立關係的少數國家之一，雙方找到了一些可合作的機會，首先就是確保阿富汗境內，沒有可能威脅中國的維吾爾武裝組織，塔利班多少確保了組建東突厥斯坦伊斯蘭黨(ETIP)活動的維吾爾族人員受到箝制，而新疆、疆獨問題是北京近年頗受國際社會攻擊的標的，也涉及北京最在意的主權和領土完整議題。
其次，英國倫敦皇家聯合服務學院高級副研究員拉斐爾·潘圖奇(Raffaello Pantucci)指出，2007年，中國企業贏得位於喀布爾東南約40公里處的銅礦開採權，以及價值高達28.3億美元的合約後，北京的立場逐漸開放，同時與阿富汗政府和塔利班接觸，以確保在掌權爭奪之戰中，中國的利益不被影響。
最後，報導引述東京日本國際事務研究所高級研究員錢索里亞(Monika Chansoria)分析，要求塔利班保證新疆問題、獲取礦產資源，這些對中國繼續發展「一帶一路」政策都非常重要，這些擔憂和利害關係，可能促使中國謹慎對待塔利班；作為交換，塔利班也可能尋求利用中國在安理會的權力，嘗試擺脫國際困境。
然而，雖然不少輿論都聲稱，美軍撤離阿富汗將使中國獲益，中國官媒也藉阿富汗此次危機，大肆宣揚「美國衰落論」，並將因此威脅到台灣，但北京實際上仍有許多隱憂，約翰．霍普金斯大學教授馬基(Daniel Markey)告訴《商業內幕》，中國可能會擔心塔利班的勝利鼓舞其他武裝組織，在阿富汗或巴基斯坦等地製造問題，威脅中國利益、削弱當地投資收益。