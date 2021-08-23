MLB／追逐傳奇　卡布雷拉後下一位500轟俱樂部成員是誰？

在今天底特律老虎對多倫多藍鳥隊的比賽中，Miguel Cabrera（

）在第6局用手中的棒子寫下歷史，敲出個人職業生涯的第500轟，成為大聯盟史上第28位達此成就的好手。而接在他之後的下一人會是誰？目前看起來Nelson Cruz、

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常久以來，「500轟俱樂部」一直是棒球界公認偉大的定義，雖然因為禁藥疑慮，讓它的光輝黯淡不少，但仍然是世界上頂級打者都渴望達成的偉大成就。

Cabrera在2016年就已經累計有446發壘打，但在接下來的三個賽季他分別只敲出了16、3和10發全壘打。也讓人懷疑已經38歲的他到底還能不能挑戰這個目標。

不過在今天，他總算也加入了前輩們的行列之中。在開轟之後，連現場的藍鳥球迷都起立鼓掌，為這一位超級球星喝采。美媒也直言他在退役後將會很快進入到名人堂支中。

Cabrera是委內瑞拉史上第一位敲出500發全壘打的球員，而且只要再擊出45支安打，他就能成為史上第7位同時達成500轟和3000安的球員。

根據CBS統計，在Cabrera之後，下一位最接近「500轟俱樂部」的成員，將會是Cruz。他生涯敲出了443發全壘打，只剩57轟就可以達成，但他已經41歲了，留給他的時間並不多。

排在他後面的是Robinson Cano，他敲出了

Justin Upton有324發，Joey Votto有323發；之後則是