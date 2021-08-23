憶823　馬英九再提九二共識希望「兩岸和解」

紀念八二三砲戰63周年，前總統馬英九在臉書發文再提九二共識，他認為，唯有兩岸和解，才能讓過去的「殺戮戰場」，變成兩岸的「和平大道」，八二三砲戰帶給我們的，不應該只有感謝與追思，還要有臺海和平的實踐方法。





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馬英九說，今（23）日是八二三砲戰63周年，1958年從今天起，共軍44天內對150平方公里的金門島發射47萬多發砲彈，造成金門軍民死傷與房舍毀損；其實死傷毀損的不只是生命財產，還有兩岸人民的情感，最後國軍成功反擊，迫使共軍停火2次，將砲擊改為「單打雙不打」的隔日模式，守住了金門，也守住了臺灣﹔每到這一天，每次去金門，內心依然百感交集。





馬英九表示，永遠的尊敬與感恩，獻給所有參戰而殉國、負傷的官兵與同胞，以及美國政府忠實履行1954年《中美共同防禦條約》的誠意。





馬英九認為，「八二三」跟「古寧頭」有一點不同，參加古寧頭的戰士，大部分是從大陸來的老兵；而9年後參加「八二三」的戰士，近一半是臺灣招的新兵﹔中華民國是我們的國家，臺灣是我們的家園，「八二三」不只是「國共之戰」，更是保衛中華民國，保衛臺灣家園的戰役。





馬英九強調，唯有兩岸和解，才能讓過去的「殺戮戰場」，變成兩岸的「和平大道」。因為和解，帶來通航與通商，過去從大陸射來的砲彈，得以轉變成經貿與觀光的銀彈，與每天運過來幾萬噸的清水，以及觀光客必買的砲彈殼菜刀。





馬英九說，期許兩岸能繼續在「九二共識」的基礎上，重啟中斷的協商與交流，過去執政時，在堅守臺海和平與國家主權的基礎上，與大陸完成23個各類交流的協議。既然過去可以，現在沒有道理不行。





最後，馬英九主張，八二三砲戰帶給我們的，不應該只有感謝與追思，還要有臺海和平的實踐方法，近來阿富汗變局引發許多討論，臺灣當然要居安思危、強化自我實力，但是保衛國家與追求和平可以不衝突，我們無法改變八二三砲戰歷史，但我們可以創造和平的未來，唯有如此，金門軍民同胞的犧牲才值得。



