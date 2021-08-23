北戴河會議龍爭虎鬥習近平戰敗？盛傳汪洋成接班人

中國共產黨領導人習近平在明年二十大究竟會卸任或是延續任期，成為近期中國政壇關注焦點。不過北戴河會議之後，傳出共產黨內部鬥爭激烈，其中過去以低調知名的現任政協主席汪洋，突然開始高調起來，在中央財經委會的席位也有變化，他將接班習近平、成為中共總書記的消息也因此不脛而走，不過也有分析指出，這也很可能是習近平派釋放出來用以混淆美國視聽的消息。





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綜合媒體報導，近來中國政壇有諸多對於汪洋有利的觀察。汪洋在北戴河會議後首次露面，就是在習近平8月17日主持召開的中共中央財經委員會第十次會議。這次會議共有5名中共政治局常委出席，包括習近平以及汪洋在內，還有中共國務院總理李克強中央書記處書記王滬寧，以及國務院副總理韓正。





不過除了汪洋，其他四人都有在中央財經委員會中任職，而相較於以往，中國官方對於汪洋出席會的位次和用語都出現明顯變化。在過去的會議中，汪洋的排名都是在李克強、王滬寧、韓正之後，且官方稱汪洋是「參加會議」。但是這一次，汪洋的排名位於李克強之後，在王滬寧和韓正之前，且中國官媒首次使用了「出席會議」一詞。





《多維新聞》19日發表了題為「汪洋『座席』變了」的文章，文中指出，出席會議意味著與會者是正式受邀，具有發言權、表決權等參與決策的權利，「官方報導透露了一個重大變化，汪洋雖然並非中央財經委成員，但的確參與了此次會議的重大決策。」





汪洋再一次公開露面的地方是在西藏，汪洋以中央代表團談長身份，參加在拉薩市布達拉宮廣場舉行的西藏「和平解放70周年大會」。在致詞中，汪洋展示出十足「戰狼」外交風格，表示要「挫敗達賴集團和境外敵對勢力的分裂破壞活動，促進各民族共同團結奮鬥」，並強調「任何外部勢力都沒有資格對西藏事務指手畫腳，任何分裂西藏的圖謀都將以失敗告終。」





不過在汪洋赴西藏之前，習近平才在上個月21日罕見造訪西藏，而在之前西藏60年典禮出席的人是習近平，50年典禮是胡錦濤，當時他們的身份都是接班人，而這兩人在隔年也都接任了中共領導人。





北戴河會議結束，就有汪洋可能成為習近平接班人的消息。政治評論者陳破空認為，習近平在北戴河戰敗，不得不做讓步，讓出總書記的位子，而相對於國務院總理李克強，汪洋是習近平較能接受的。





▲在習近平造訪西藏後不到一個月，汪洋也赴前往參與西藏「和平解放70周年大會」。（圖／美聯社／達志影像）

不過汪洋能否成為接班人，還存在許多變數，不僅是時間拉得太長，在二十大登場之前，還有中共六中全會、二十大前北戴河會議，都是讓中共權力結構出現變化的關鍵會議。再者，中國憲法已經修改，習近平、王岐山的國家正副主席都是終身制，汪洋即使接了總書記，能不能接得成國家主席也有很大的疑問。即使汪洋得到接班人位子，也防不住習近平用充分時間鞏固加強軍權以及重要人事權，安插親信，培植黨羽，為汪洋埋下傀儡陷阱。





也有分析指出，汪洋接棒的消息，可能只是一個煙霧彈，意在安撫或混淆美國的視聽。習近平在美中博弈中，文攻武嚇，牌已經出盡，但又不能退縮示弱，特別是美國訂下90天調查新冠肺炎病毒起源即將到期，習近平在陷入困難之下，放出接班人的模糊訊息，以混淆外界觀察。



