藍質疑蔡英文曾打非國產疫苗　綠：不合理、失格調的質疑

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蘇貞昌也說，對於蔡英文示範施打給大家看，他特別表示敬意，也希望國人同胞隨著疫苗陸續進來，依指揮中心指引及預約制度，照順序輪到就施打，讓台灣疫情持續控制，也使疫苗施打覆蓋率能早日提振，相信台灣不只能第2次戰勝病毒，也會讓全世界更為肯定敬佩。
鄭運鵬則說，在野黨要蔡英文驗抗體，這樣的不信任感，失去在野黨的格局跟適當質疑的身分。鄭說，蘇貞昌3月接種第1劑疫苗時，在野黨就看圖說故事說接種時沒有針頭等。
鄭運鵬說，此次蔡英文接種疫苗，必須要尊重國家元首，總統健康狀況是公開資訊，但也是國家機密，總統不會打假球，尤其對國產疫苗支持這麼重要的事，醫療團隊也不會拿總統健康開玩笑，在野黨極度不信任，不是合理在野黨質疑的內容。
鄭運鵬也說，蔡英文、賴清德就是等國產疫苗做示範，這樣質疑失去格調，也不可能有人說總統或副總統有甚麼狀況，就今天去驗抗體、明天驗別的，不可能有求必應，很遺憾到今天還提出這樣完全沒有合理前提的質疑。
立法院民進黨團書記長羅致政也說，任何懷疑一定要是合理懷疑，很遺憾國民黨提出不合理、甚至惡意懷疑，先把別人潑髒水，再要對方證明清白，「我覺得社會上不該被容許，這沒有任何根據，要拿出證據說沒有做的事情，這很奇怪」。
立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，極端不信任的任何質疑，都會見縫插針，這樣子不可取。劉說，國家政策很明確，就是支持國產疫苗，因為疫苗是戰略物資，國家自己生產的，如果有通過科學認證，就是值得國人施打。
劉世芳說，她一向立場就是有甚麼疫苗就打甚麼，現在全球疫情還沒有緩解，甚至還擴大，基於這樣的原則，相信國家元首也是在尊重科學、有數據的方向上接種國產疫苗，應該是要肯定國家元首支持國產疫苗，不是這樣三言兩語、用酸的方式譏諷國家元首、嘲弄國產疫苗。