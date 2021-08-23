走私貓、非洲豬瘟接連入台　蘇貞昌：補破口、續嚴守國境

有非洲豬瘟病毒的走私肉品已進入我國境內，引發關注，行政院長蘇貞昌今（23）日早上前往桃園視察航空快遞包裹X光機檢查情形前受訪表示，不肖業者的手法一再翻新，用層層包裝偽裝，政府都要一一點破，今天前來給前線同仁鼓勵，希望能找出有問題的肉品是怎麼樣進來的，把破口補起來，繼續嚴守國境，保護產業與國人安全。

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非洲豬瘟病毒確定進入國境，再加上貓咪走私問題，我國邊境管制受到關注。蘇貞昌今日早上前往桃園視察航空快遞包裹X光機檢查情形前受訪表示，非洲豬瘟從中國出來，讓周邊國家一一淪陷，2年多前我國第一線防疫人員就非常認真負責，所以能守住，這2年多來，台灣是僅有的沒有淪陷國家，防治非洲豬瘟是一點都鬆懈不得的工作。

蘇貞昌說，現在發現不肖業者進口，今天視察給第一線同仁加油打氣，也要他們繃緊神經，防堵還要再加強，要做到滴水不漏，政府也會了解是不是還有需要甚麼加強的，都會給予充實。

蘇貞昌也說，他責成航警局要支援人力，這段期間第一線同仁又要防非洲豬瘟又要防肺炎疫情，又有很多因為不能自由進出旅遊的旅客用快遞、貨運等，增加很大的工作量，這也要給予支援。

蘇貞昌說，不肖業者手法一再翻新，用層層包裝、各種偽裝，政府都要一一點破，今天發現有走含非洲豬瘟病毒的豬肉進來，同仁要把破口補起來，找出是怎麼樣進來的，並且繼續嚴守國境，保護產業與國人安全。

另談到走私貓咪遭到安樂死，蘇貞昌說，大家都同樣愛護動物，最可惡的是，為了自己的暴利，不顧動物生命安全、非法進口的人。尤其這次貓狗來自狂犬病疫區，潛伏期長又不容易發覺，執法機構不得已依據法律所做的痛苦作為，是為了保護國家安全，也保護台灣已經有的寵物犬貓，不能因此造成防疫有破口，畢竟如果狂犬病傳到人身上，百分之百會死亡。

蘇貞昌說，政府執法有時候非常萬不得已，同時也只有這樣才能保護國內產業跟國人同胞，甚至自己已有的寵物的生命，請國人同胞對此事諒解，也要給這些執法工人員肯定。

立法院民進黨團副幹事長黃世杰則說，有很多關心犬貓權益的動保人士及民眾，對此都感到非常不捨，這兩天也有很多獸醫師以及專業的動保團體表示，若檢疫完開放認養，會造成國內的合法犬貓動物，乃至於其他物種有很大風險，這是防疫不得不然，現行法令如此，不宜鬆綁，更何況檢疫的成本與作法都有很多難度。

黃世杰也說，民進黨團的方向是加重罰則，達嚇阻作用，另對於國內犬貓販售、領養要加強管理，不管是用領養代替購買，或相關寵物繁殖販售，應該要有更完善管理配套，黨團會持續督促，會一併要求農委會檢討相關法令，提出後送到立法院來。

立法院民進黨團幹事長劉世芳也說，這件事大家有共識，就是一致要譴責這次走私貓咪的人，包括這些唯利是圖、不了解台灣檢疫的人。嚴懲走私動植物、提高刑責跟罰度的共識性很強，因為這會影響台灣未來生態，也甚至會影響到人的安全。