高端疫苗開打　北市預估本週內可打7萬劑

我國國產的高端生技疫苗，今（23）日上午開放施打。台北市副市長蔡炳坤上午也前往施打地點進行視察。蔡表示北市在今天及明天兩天，有開放251個疫苗接種點，由於北市預約施打高端疫秒的人數有大約5萬人，在每天能接種2到3萬人的速度下，應該兩天內就能接種完畢。此外加上第二波預約者，預計在27日施打，也因此本週3個施打日，預計能打到7萬劑疫苗。





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蔡炳坤今日上午前往位在大同區的施打點建成國中視察，並表示建成國中在這幾個月的過程中，一直相當配合市府提供場地作為接種站的地點，但由於接下來馬上就要開學了，接種工作要暫時告一段落，因此在完成今明兩天的接種後，就會進行全校清消，也因此選在此時向校長表達感謝。





而針對高端疫苗施打的情況，蔡炳坤也表示，本週內北市會在23、24、27日三天進行接種，其中22與23日是接種第一波預約的民眾，大約5萬人在兩天內會完成；而27日則是開放給第二波預約的民眾，中央給的數量大概是2萬人左右，所以在本週內預計會有7萬多人完成高端疫苗的施打。





而現場媒體詢問，針對日前北市府傳出打算自購第三劑疫苗供台北市民施打一事，似乎也已經確定要購買？對此蔡炳坤回應，目前預計將以28億預算購買250萬劑疫苗，這個月底會將相關預算書送至議會審議，希望在議會能夠獲得議員支持，在明年度進行採購、執行相關預算。





現場記者也追問，針對疫苗廠牌的部分市府內是否有經過討論？對此蔡炳坤並未正面回應，僅表示未來會以美國、英國、以色列等有經驗的國家為例，由於第三劑疫苗是為了加強保護效果，因此要視當時的疫情狀況與疫苗的保護力定，一定會做專業判斷。



