不滿拜登政策！美組織自製衛星圖　助阿富汗人繞開塔利班

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美國前中央情報局分析師澤勒(Matt Zeller)表示，從塔利班的角度來看，阿富汗翻譯員是「過去20年來，一直幫助我們殺死他們的人」，直言：「他們(塔利班)想要報復，這些人(口譯員)在阿富汗沒有立足之地了。」
雖然塔利班在奪權後曾表示，會原諒在戰爭期間幫助美國的任何阿富汗人，卻在喀布爾建立了多個檢查站，阻擋前往機場的道路，許多消息和報導都已經表明，他們正在記錄或殺害，曾為美國及北約工作的人。
據估計，至少有2萬名阿富汗口譯員和他們的家人，仍被困在阿富汗。為了救援這些身處險境的人，美國有退伍軍人組織，聯合情報界人士，利用衛星圖像自製地圖，以及社群媒體上的數據即時更新，引導曾協助美軍的阿富汗翻譯員，繞開塔利班檢查站，以此為他們提供前往機場的安全路線。
澤勒將這場救援阿富汗翻譯員行動，稱為「數位敦克爾克行動」(digital Dunkirk)，短短時間內就有數十萬人加入，預計還會持續增長；澤勒也批評美國政府有責任協助阿富汗翻譯員安全撤離，若美國袖手旁觀，將面臨道德和良心的譴責。
澤勒並表示，他很驚訝國防部長奧斯汀會說出沒有能力保證美國人可以安全前往喀布爾機場的言論，戰爭結束時，美國需要面對2個嚴肅的問題：是否值得以及如何結束，而目前看來，美國政府似乎是選擇以深深的恥辱來結束它。除了美國， 阿富汗人及人道組織，也向世上其他國家發出呼籲，希望它們不只顧到撤僑而已，也要為身處困境的阿富汗人有些打算。