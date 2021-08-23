震怒非洲豬瘟入台！蘇貞昌訓斥關務署：2年多防守現破口

農委會昨宣布透過檢舉，查獲自越南走私、含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品共71公斤，也使得專責航空包裹的機場X光機掃描作業遭質疑出現破口。行政院長蘇貞昌今（23）日上午到桃園視察，在聽取關務人員簡報時明顯感到不悅，他表示，行政院要錢給錢、要人給人、要X光機給X光機，結果發生破口，「讓我這兩年多來全體防守出現破口，不應該如此，全國付出多大代價」，應該要鼓勵誠實的、嚴懲違規的。

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自越南走私、含非洲豬瘟病毒的豬肉製品流入台灣，引發關注。蘇貞昌今日為此前往桃園，視察航空快遞包裹X光機檢查情形。過程中聽取關務人員簡報時，蘇貞昌明顯不悅，對於同一業者違規41次感到相當生氣，更向在場關務署官員與同仁表示，不要再跟業者協商，業者不守國家法律，一再違規，但只要繳罰款就繼續營業，當然繼續違規，「你要讓他誠實，我都相信你，但你違規代價是很高的，這樣才對」。

蘇貞昌接著說，不肖業者就是利用海關很忙的時候來，你們自己都知道原因，「我2019年1月14日上任第一天在這裡裁示，旅客行李抽檢從30%提高到100%，但關務這邊你只有2到3%，當然這樣」。

蘇貞昌也說，對違規要承擔，撤照是其中一個方法，「但因為你違規，以後對你就不併袋檢查，你們自己想得出方法，如今被外面查到走私才反過來一堆理由」。蘇也說，關務同仁要解決，拿不出辦法就會被業者欺負。

蘇貞昌說，行政院長是講國家、行政院的態度，要錢給錢、要人給人、要X光機給X光機，結果發生破口，不肖業者違規繳了罰款，還是照樣給他併袋，沒有想出方法，對守法跟違規業者是不同的，那當然他違規。

蘇貞昌不悅表示，「你們還在這裡跟我討論方法幹什麼？我不跟你討論方法，方法你拿出來嘛，哪有保證每件貨什麼時候通關，應該要保證國家關門百分之百守住，不然這家違規41次，他怎麼會在乎」。

蘇貞昌也說，「現查到130公斤走私，讓我這2年多來全體防守出現破口，不應該如此，全國付出多大代價，現在全國一家一家在查，口沒有守好就會這樣，拿出辦法來，鼓勵誠實的、嚴懲違規的」。