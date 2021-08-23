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快訊／高端開打首日！陳時中：本土確診再加4、無人死亡

▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出說明。圖為示意圖，與內文無涉（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出說明。圖為示意圖，與內文無涉（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-23 14:04:37｜2021-08-23 14:34:42

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中2例為居家隔離期間陽性者)，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至70多歲，其中2例發病日分別為今(2021)年8月15日、8月20日，餘2例為無症狀感染。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月21日累計公布14,717位確診個案中，已有13,601人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。8月23日新增4例本土、2境外，0死亡個案。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。8月23日新增4例本土、2境外，0死亡個案。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，今日新增2例境外移入個案中，案16037為俄羅斯籍20多歲女性，未接種COVID-19疫苗，8月11日自俄羅斯來臺就學，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月20日有鼻塞等症狀，8月21日由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。案16038為40多歲立陶宛籍男性，未接種COVID-19疫苗，8月13日自立陶宛來臺工作，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月21日出現發燒、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,502,861例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,485,203例排除)，其中15,932例確診，分別為1,373例境外移入，14,506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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