中秋送禮月餅禮盒夯　多樣化組合任君挑選

今年因疫情改變社交方式，大家減少拜訪與餐敘，中秋佳節選擇透過送禮傳達心意。從南台灣崛起的「多那之咖啡蛋糕烘焙」中秋禮盒有商標註冊之金煌酥、鹹甜恰到好處之菠蘿蛋黃酥以及親民蛋黃酥組等。高雄翰品酒店「雲朗月餅禮盒」延續往年時尚優雅與精緻質感的外盒，響應永續環保理念，首度在禮盒中附贈自然材質的竹製刀叉。





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▲「多那之咖啡蛋糕烘焙」門市遍及全省與澎湖共計51間，中秋佳節推出高貴不貴的獻禮組合。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.23）

× ▲「多那之咖啡蛋糕烘焙」門市遍及全省與澎湖共計51間，中秋佳節推出高貴不貴的獻禮組合。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.23）

多那之高雄左營舊城店起家厝，位在一級古蹟拱辰門旁，重新整修後仍然保留了台灣早期老房子的紅色磚瓦、水磨石牆、地磚等，再配上當年最流行的西式白色窗簾、大理石桌與燈飾，彷彿搭上了多啦Ａ夢的時光機，回到五零年代；而今年六月開幕的高雄楠梓德民店走清新明亮挑高風格；每家門市都有獨樹一格的鮮明標示，讓顧客不單單是品飲咖啡，也能感受城市另一幅美麗的風景。





▲高雄翰品酒店限量款的「雲朗月餅禮盒」以簡約環保為主要設計理念（圖／高雄翰品酒店提供）