中秋送禮月餅禮盒夯　多樣化組合任君挑選

今年因疫情改變社交方式，大家減少拜訪與餐敘，中秋佳節選擇透過送禮傳達心意。從南台灣崛起的「多那之咖啡蛋糕烘焙」中秋禮盒有商標註冊之金煌酥、鹹甜恰到好處之菠蘿蛋黃酥以及親民蛋黃酥組等。高雄翰品酒店「雲朗月餅禮盒」延續往年時尚優雅與精緻質感的外盒，響應永續環保理念，首度在禮盒中附贈自然材質的竹製刀叉。
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「多那之咖啡蛋糕烘焙」門市遍及全省與澎湖共計51間，中秋佳節推出高貴不貴的獻禮組合。堪稱多那之月餅影后之「金煌酥」由新鮮鹹蛋黃過篩、獨家調製豆沙餡與潤澤適中外皮組成，口感滑潤且鹹度適中；「菠蘿蛋黃酥」以少油波羅酥皮為基底，搭配鹹蛋黃與烏豆沙，鹹甜滋味豐富味蕾享受。因應疫情，今年加設線上訂購且宅配到府，或門市領貨還可加購防疫飲品，而團體訂購另享優惠。
多那之高雄左營舊城店起家厝，位在一級古蹟拱辰門旁，重新整修後仍然保留了台灣早期老房子的紅色磚瓦、水磨石牆、地磚等，再配上當年最流行的西式白色窗簾、大理石桌與燈飾，彷彿搭上了多啦Ａ夢的時光機，回到五零年代；而今年六月開幕的高雄楠梓德民店走清新明亮挑高風格；每家門市都有獨樹一格的鮮明標示，讓顧客不單單是品飲咖啡，也能感受城市另一幅美麗的風景。
高雄翰品酒店限量款的「雲朗月餅禮盒」以簡約環保為主要設計理念，月餅食用後禮盒可再利用作為收納盒，竹製上蓋可當點心盤，竹刀叉可持續使用，將環保概念落實於生活之中，搭配色彩亮麗的極光綠外袋，讓收禮的人第一眼就有好心情。嚴選四種口味廣式月餅，分別為棗泥蛋黃、豆沙栗子、鳳梨奶黃、蓮蓉松子。即日起開放訂購，8月31日前預購並付款完成可享早鳥優惠。