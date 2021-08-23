外籍女接種高端後倒地？陳時中回應：少數暈針案例

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陳時中還提到，另一位是47歲男性，打完高端疫苗苗，反應想吐，到達桃園榮總檢查後，也都一切檢查正常，12點多離開醫院；另一位女性，現場評估後送醫院，心電圖、抽血檢查也都正常，僅有輕微暈針的狀況，也已經返家。
陳時中強調，大致上有暈針的情形，呼籲民眾在慢性病不穩定的狀況下，先停止不要打，第二個就是不要太緊張，這邊打過的人不少，本身打針幾乎是沒有感覺，針具發達、護理人員技術好。
另外，指揮中心也公布，目前高端疫苗符合預約資格有208735人，陳時中也提醒，今天上午10點開放下一次預約，時間到24日下午六點，希望大家記得預約。另外，截至8/23下午1點，符合高端疫苗預約資格者有208735人，已完成預約人數有89925人，佔符合預約資格人數43.08%。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,502,861例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,485,203例排除)，其中15,932例確診，分別為1,373例境外移入，14,506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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