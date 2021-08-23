COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

外籍女接種高端後倒地？陳時中回應：少數暈針案例

▲高端疫苗。（圖/食藥署提供）
▲高端疫苗。（圖/食藥署提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-23 14:22:16｜2021-08-23 14:56:31

今（23）天是國產高端疫苗開打首日，桃園社區接種站今天有傳出一男一女打完後身體不適的消息，其中有位20多歲的女性外國人，打完後當場倒下。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，指揮中心今天下午召開記者會時，指揮官陳時中表示，有幾個案例 大概都是暈針，血壓低、心跳快。這名外籍的女性，經評估後並沒有不舒服，11點多就返家了。

陳時中還提到，另一位是47歲男性，打完高端疫苗苗，反應想吐，到達桃園榮總檢查後，也都一切檢查正常，12點多離開醫院；另一位女性，現場評估後送醫院，心電圖、抽血檢查也都正常，僅有輕微暈針的狀況，也已經返家。

陳時中強調，大致上有暈針的情形，呼籲民眾在慢性病不穩定的狀況下，先停止不要打，第二個就是不要太緊張，這邊打過的人不少，本身打針幾乎是沒有感覺，針具發達、護理人員技術好。

另外，指揮中心也公布，目前高端疫苗符合預約資格有208735人，陳時中也提醒，今天上午10點開放下一次預約，時間到24日下午六點，希望大家記得預約。另外，截至8/23下午1點，符合高端疫苗預約資格者有208735人，已完成預約人數有89925人，佔符合預約資格人數43.08%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,502,861例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,485,203例排除)，其中15,932例確診，分別為1,373例境外移入，14,506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀