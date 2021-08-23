食藥署放行78.1萬劑疫苗 5千劑高端效期短不納公費
食品藥物管理署今天下午發布新聞稿表示，目前已經完成1批Moderna及4批高端 COVID-19疫苗的檢驗並核發封緘證明書。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-23 16:05:14｜2021-08-23 16:35:27
食藥署表示，已於8月23日完成1批第6次輸入之Moderna公司COVID-19疫苗(批號3005792：249,000劑，效期111/02/22)及高端疫苗生物製劑股份有限公司(以下簡稱高端公司)生產的4批高端新冠肺炎疫苗(MVC COVID-19 Vaccine)共計263,586劑 (批號SP2118：86,161劑，效期111/01/05；批號SP2119：85,813劑，效期111/01/08；批號SP2120：86,437劑，效期111/01/12；批號SP2101：5,175劑，效期110/09/11)之審查與檢驗並核發封緘證明書。
其中高端疫苗有5000多劑，效期僅到9/11，，對此，食藥署僅表示：「我們是被動受理，廠商有送我們就收，應該是業者比較早生產、比較晚送件」。指揮中心發言人莊人祥則表示，這批疫苗本來就沒在計畫驗收的批次中，不會納入公費疫苗， 是高端的確效品，供測試使用。
Moderna公司第6次輸入COVID-19疫苗及高端公司生產之4批高端新冠肺炎疫苗入庫後，食藥署旋即派遣多組人員赴低溫倉儲現場，個別監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，每批號疫苗各抽取600劑樣品進行異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，並依各廠牌COVID-19疫苗之檢驗項目進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於8月23日核發封緘證明書，完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
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