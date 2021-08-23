36小時內撤離1.1萬人　拜登讚：塔利班很配合

極端組織塔利班在阿富汗攻城掠地，8月15日進入首都喀布爾，引發逃難潮，各國也紛紛展開撤僑行動。美國總統拜登22日再度召開記者會，說明阿富汗撤離狀況，表示在過去36小時內已經疏散了1.1萬人，並且指出「塔利班很配合」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《美聯社》報導，拜登在記者會上表示，從塔利班進入喀布爾的前一天，也就8月14日開始，美國已經疏散了2.8萬人，其中包括週末過去36小時內，從喀布爾出發的1.1萬人。雖然沒有完整說明，但《美聯社》報導指出，這個數字顯然是包含美軍以外，搭乘商用飛機離境的人數。目前美國派出C-17以及C-130運輸機進行撤離，但是《CNN》報導指出，喀布爾機場周邊仍有至少2萬人在等待搭上飛機離開。





▲在塔利班進入喀布爾後，不少阿富汗民眾擠在喀布爾機場，希望能逃離塔利班掌權的國家。（圖／美聯社／達志影像）

因為美軍正試圖解決，先前因維安因素導致進入機場的通道堵塞的情況，拜登表示，美方目前正在擴大安全區，讓更多人能夠進入機場內部等待撤離。拜登進一步表示，「我們與阿利班進行許多討論，他們對於增加安全區的作法一直很配合。」拜登同時也承諾「任何想要回家的美國人都能回家。」





美國也撤離部份曾與美軍合作的阿富汗人，拜登指出，撤離班機並不會直接入境美國，而是先到美軍駐各國空軍基地以及中繼站停留。所有非美國公民都得先進行背景調查，才能夠允許入境，美方也會在其入境之後，提供必要的生活援助。





為了加快撤離速度，讓更多美國公民及符合資格人員從阿富汗離境，美國政府宣布，動用冷戰時期成立的民間後備航空隊，徵用民航客機協助疏散。目前已調動6家航空公司，共18架航班協助撤僑。拜登也表示，仍計劃在8月31日前完成阿富汗撤軍，但若有必要將延長期限。



