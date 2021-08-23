議員勸效仿韓國催貨疫苗！陳時中：不要再說我護航高端

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另外，台北市長柯文哲提到，要編列28億預算來買250萬劑疫苗，針對是否會開放地方採購疫苗？對此陳時中表示，疫苗還是中央統籌事項，有相關人買了之後，到台灣還是屬於政府分配，未來有取得藥證的疫苗，是不是有另外做法，會討論以後再報告。
陳時中提到，鴻海創辦人郭台銘，是非正式代表也到國外去跟廠商談論，希望讓疫苗供應即時，不管民間或政府，大家都很努力，陳時中強調：「不會護航什麼讓其他疫苗不會進來，都會努力去催疫苗。」
指揮中心統計，截至目前國內累計2,502,861例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,485,203例排除)，其中15,932例確診，分別為1,373例境外移入，14,506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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