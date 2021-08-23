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議員勸效仿韓國催貨疫苗！陳時中：不要再說我護航高端

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-23 14:32:28

中央流行疫情指揮中心，今（23）天再度召開記者會說明疫情，針對媒體追問，韓國去追貨疫苗有成功， 有立委建議指揮中心也要跟進，不要為了護航高端不追貨，對此，指揮中心指揮官陳時中也正面回應。

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陳時中提到：「護航高端真的不要這樣講，高端現在真的是60幾萬劑，不是說高端多到打不完，還是有生產量的限制，不需要用別的疫苗去抵制另一個疫苗」，陳時中強調，對我們而言是沒有意義的事情，追貨我們天天都在催。

另外，台北市長柯文哲提到，要編列28億預算來買250萬劑疫苗，針對是否會開放地方採購疫苗？對此陳時中表示，疫苗還是中央統籌事項，有相關人買了之後，到台灣還是屬於政府分配，未來有取得藥證的疫苗，是不是有另外做法，會討論以後再報告。

陳時中提到，鴻海創辦人郭台銘，是非正式代表也到國外去跟廠商談論，希望讓疫苗供應即時，不管民間或政府，大家都很努力，陳時中強調：「不會護航什麼讓其他疫苗不會進來，都會努力去催疫苗。」

指揮中心統計，截至目前國內累計2,502,861例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,485,203例排除)，其中15,932例確診，分別為1,373例境外移入，14,506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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