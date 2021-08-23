朱江823紀念日隔空拚場 朱立倫拋3主張：我們不是對手
國民黨前主席朱立倫上午飛往金門，由金門縣長楊鎮浯等人陪同到太武山軍人公墓祭祀；同時，江啟臣在台北參加「823戰役勝利63周年紀念活動」，昨日更先行前往大武山公墓祭祀，外界認為兩人有拚場的氛圍。對此，朱立倫出發前受訪強調，「江啟臣不是我的對手，是同志、好朋友」。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-23 13:21:18｜2021-08-23 13:23:48
朱立倫強調，他去金門有三項重要主張，第一、是向823犧牲的英魂們報告，民進黨在抹煞這段歷史，用謊言告訴大家這只是國共間的戰爭，他要告訴這些英靈，他們為中華民國犧牲。
第二、朱立倫說，他要告訴全世界的國際友人，中華民國與在台灣的主流民意，絕非民進黨與總統蔡英文所說的台獨，而是捍衛中華民國。第三、國民黨永遠是正藍的823的精神，永遠捍衛中華民國與保衛台灣，絕對不會變成小綠或是小白。
另一邊，江啟臣上午出席「823戰役勝利63周年紀念活動」，受訪時針對與朱立倫隔空較勁的傳聞表示，「沒有什麼好拚場」，823紀念活動他都會相關活動或海龍部隊去致敬，一方面效法先賢精神，同時讓他們的犧牲有所代價，這不分時段與任何人都該表達感念。
江啟臣在金門時也強調，823是大家的，如果如沒有63年的前的這場戰役保衛台澎金馬，就沒有現在和平繁榮的台灣，不分黨派以及黨內外都應該緬懷，也應該記得這戰役。他進一步提到，他自己在金門服役，也是主席任內第3次來金門，每次回到金們都覺得很熟悉，提早一天來只是行程排上的安排，不需要過度解釋。