台中立委、議員相偕打高端 張廖萬堅：挽袖支持國產疫苗

國產高端疫苗首日開打，台中市立委張廖萬堅、議員張耀中、林祈烽和運彩公會理事長何昱奇等人，一早獻出手臂完成接種，以實際行動力挺。立委張廖萬堅表示，支持雙軌並進，採購國際疫苗，也力挺國產疫苗，因為國產疫苗成功，是台灣防疫重要戰略物資。完成接種後，他們手拿黃卡，高呼「支持國產疫苗，台灣防疫成功」。

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立委張廖萬堅等人，今早前往崇芳診所完成第一劑疫苗接種後，異口同聲表示，「沒有什麼感覺，比蚊子叮還輕鬆」。現場有不少預約等待施打民眾，則表示對國產疫苗有信心。張廖指出，防疫要根據科學事實而不是政治口水，希望各界停止政治口水，別讓疫苗議題政治化。





▲台中立委、議員相偕接種高端，並呼籲有疫苗就去打，提升施打率，讓全民有疫苗保護，可以過正常生活。（圖／記者金武鳳攝，2021

張廖萬堅表示，六月初看到國產疫苗被扭曲，遭受不公平評論時，第一時間即參與民間社團發起的連署活動，「挽起袖子顧台灣」支持國產疫苗。當時，他並宣示，在解盲成功，取得政府緊急使用授權兩條件下，他願意帶頭施打。事實上，他並未要求助理跟進，卻發現團隊中，已有十五位助理預約本周施打高端。

張廖萬堅表示，台灣疫情雖已趨穩，國際疫情仍持續蔓延中。台灣必須擁有自己的疫苗，將來才不會受制於國際疫苗產能不足，無法確保國人有足夠疫苗施打。所以，他主張除了採購國際疫苗外，也應利用台灣生技產業優勢發展國產疫苗，雙軌並行。

▲台中立委張廖萬堅表示，高端解盲成功，並取得政府緊急使用授權，在這二條件下，他一定打。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.23)

他強調，國產疫苗如果成功，將是台灣防疫重要戰略物資，因為台灣國際地位處境艱難，國產疫苗成功，在國際疫情不斷爆發情況下，可以保護國人健康，也有協助國際間防疫空間。

▲台中市議員張耀中今天一早就完成第一劑高端疫苗施打，表示「沒什麼感覺」，對國產疫苗有信心。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.23)

議員張耀中說，自己選擇接種國產疫苗，沒有特別考量，就是蛋白次單位疫苗接種的副作用比較和緩。他發現，預約平台開放以來，符合資格的卅歲以下年輕族群都踴躍參與。在本土疫情逐漸控制情況下，不少因疫情停班停課準備返回學校工作崗位的社團老師，也迅速地選擇國產疫苗，相信將有助於增強增廣第一線人員的保護力。





台中市診所協會理事長曾崇芳說，民眾預約高端疫苗相當踴躍，身為醫護，鼓勵民眾預約到了，就去打，因為經過臨床驗證實驗，安全度效度都沒有問題。台中診所協會會配合政府政策，提升施打率，讓全民有疫苗保護，可以過正常生活。



