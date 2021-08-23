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馬英九談823：兩岸和解才能讓砲彈轉變成經貿與觀光

▲前總統馬英九談823砲戰金門軍民的犧牲，盼兩岸以九二基礎和解。（NOWnews今日新聞資料照）
▲前總統馬英九談823砲戰金門軍民的犧牲，盼兩岸以九二基礎和解。（NOWnews今日新聞資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-23 13:46:26｜2021-08-23 13:53:20

今日為八二三砲戰紀念日63周年，國民黨要角紛紛出席紀念活動、祭祀英靈。前總統馬英九則在臉書貼出金門古寧頭和平紀念園區和平鐘的照片指出，兩岸和解才能讓過去的殺戮戰場，變成和平大道，也因為和解，帶來通航與通商，過去從大陸射來的砲彈，得以轉變成經貿與觀光的銀彈。

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馬英九說，1958年的今日起，共軍44天內對150平方公里的金門島發射47萬多發砲彈，造成金門軍民死傷與房舍毀損；其實死傷毀損的不只是生命財產，還有兩岸人民的情感。最後國軍成功反擊，迫使共軍停火2次，將砲擊改為「單打雙不打」的隔日模式，守住了金門，也守住了台灣。

馬英九說，永遠的尊敬與感恩，獻給所有參戰而殉國、負傷的官兵與同胞，以及美國政府忠實履行1954年《中美共同防禦條約》的誠意。「八二三」跟「古寧頭」有一點不同：參加古寧頭的戰士，大部分是從大陸來的老兵；而9年後參加「八二三」的戰士，近一半是台灣招的新兵。中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，「八二三」不只是「國共之戰」，更是保衛中華民國，保衛台灣家園的戰役。

馬英九表示，唯有兩岸和解，才能讓過去的「殺戮戰場」，變成兩岸的「和平大道」。因為和解，帶來通航與通商，過去從大陸射來的砲彈，得以轉變成經貿與觀光的銀彈，與每天運過來幾萬噸的清水，以及觀光客必買的砲彈殼菜刀。

因此，馬英九表示，期許兩岸能繼續在「九二共識」的基礎上，重啟中斷的協商與交流。過去他執政時，在堅守台海和平與國家主權的基礎上，與大陸完成23個各類交流的協議，既然過去可以，現在沒有道理不行。

最後，馬英九強調，八二三砲戰帶給我們的不應該只有感謝與追思，還要有台海和平的實踐方法。近來阿富汗變局引發許多討論，台灣當然要居安思危、強化自我實力，但是保衛國家與追求和平可以不衝突，「我們無法改變八二三砲戰歷史，但我們可以創造和平的未來。」唯有如此，金門軍民同胞的犧牲才值得。

▲馬英九於臉書貼出金門古寧頭和平紀念園區和平鐘照片。（圖／翻攝自臉書）
▲馬英九於臉書貼出金門古寧頭和平紀念園區和平鐘照片，盼兩岸終能走向和平。（圖／翻攝自臉書）
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