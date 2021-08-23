馬英九談823：兩岸和解才能讓砲彈轉變成經貿與觀光

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馬英九說，永遠的尊敬與感恩，獻給所有參戰而殉國、負傷的官兵與同胞，以及美國政府忠實履行1954年《中美共同防禦條約》的誠意。「八二三」跟「古寧頭」有一點不同：參加古寧頭的戰士，大部分是從大陸來的老兵；而9年後參加「八二三」的戰士，近一半是台灣招的新兵。中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，「八二三」不只是「國共之戰」，更是保衛中華民國，保衛台灣家園的戰役。
馬英九表示，唯有兩岸和解，才能讓過去的「殺戮戰場」，變成兩岸的「和平大道」。因為和解，帶來通航與通商，過去從大陸射來的砲彈，得以轉變成經貿與觀光的銀彈，與每天運過來幾萬噸的清水，以及觀光客必買的砲彈殼菜刀。
因此，馬英九表示，期許兩岸能繼續在「九二共識」的基礎上，重啟中斷的協商與交流。過去他執政時，在堅守台海和平與國家主權的基礎上，與大陸完成23個各類交流的協議，既然過去可以，現在沒有道理不行。
最後，馬英九強調，八二三砲戰帶給我們的不應該只有感謝與追思，還要有台海和平的實踐方法。近來阿富汗變局引發許多討論，台灣當然要居安思危、強化自我實力，但是保衛國家與追求和平可以不衝突，「我們無法改變八二三砲戰歷史，但我們可以創造和平的未來。」唯有如此，金門軍民同胞的犧牲才值得。