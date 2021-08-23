防疫隔板缺貨　議員批中市教育局出一張嘴

我是廣告 請繼續往下閱讀
江肇國指出，目前各級學校各自採購防疫隔板，金額約為60元至120元不等，但與教育局回報的價錢60元至75元差距過大。而學生人數較多的學校恐怕購買金額將超過10萬元，必須依採購法公開招標，但經查政府採購網發現臺中市僅有8所學校招標，例如臺中女中、臺中二中、忠孝國小等，且最晚的截標日是8月25日，離開學僅剩5天時間，是否能如期趕上開學，已經引起家長憂心。
另外，江肇國也指出，校園經費有限，若要大量採購防疫隔板，恐怕需要家長會先行代墊。此外，各級學校採購隔板品質、厚度、價錢都不相同，到貨時間也有變數，已得知部分來不及採購的學校將預備使用珍珠版、瓦愣版代替。
議員表示，隔板只是防疫物資的其中一項，在學生用餐取下口罩時的必備防護，教育局放牛吃草的態度，顯然對於防疫太過輕忽，也對於學生安全不夠重視。
議員呼籲，教育局應該要統整各級學校隔板的需求數量、統一發包採購，或評估能否適用緊急採購法，又或者在隔板未到位時主動關心、主導學校，不要只會指揮卻沒有居中協助，這只會讓各校無所適從。
教育局表示，8月12日函文台中市各級學校，要求各校先行辦理用餐隔板採購作業。考量各校對於隔板規格需求不一，若全市統一採購，總量逾32萬片，恐影響整個到貨期程，因此由各校逕自辦理採購作業；經了解各校截至目前用餐隔板採購作業尚稱順利，無買不到隔板的情形發生，市府將持續追蹤學校隔板採購完成情形，若有困難者將積極協助，讓家長及學生放心。
教育局說，依據行政院公共工程委員會相關函釋，政府採購法已有緊急採購的快速機制，各機關可據以辦理，以爭取防範疫情時效。學校可依政府採購法第22條（遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開招標方式辦理，且確有必要者），或第105條（人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購），經機關首長或授權人員核准，無需公告招標，以爭取時效。