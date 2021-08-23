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蛋堡奪金曲歌王揭「諷刺表象」　自爆3期沒繳電話費

▲蛋堡在IG上自爆，已經有3個月沒繳電話費。（圖／NOWnews影像中心）
▲蛋堡在IG上自爆，已經有3個月沒繳電話費。（圖／NOWnews影像中心）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-23 14:14:14｜2021-08-23 14:14:48

饒舌歌手蛋堡（杜振熙）以專輯《家常音樂》，在本屆金曲獎上一連奪下歌王、最佳華語專輯獎等獎項，非常風光。而他於今（23）日凌晨在社群媒體上發文，自爆「諷刺真相」。

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蛋堡在IG貼出多張他在金曲獎上拿著獎座的照片，並發文表示照片對他來說是「諷刺表現」，「因為我手機電話費已經三期沒繳。」就連在金曲獎頒獎典禮當天，都還接到催繳電話，讓他很怕突然被斷話，然後無法與人聯繫，但奇怪的是，雖然已經3期沒繳費，但手機依舊能正常使用，他坦言：「截至此刻蛋堡本人尚未繳費。」

▲▼蛋堡（上圖，下圖左）拿下「最佳男歌手」。（圖／台視）
▲▼蛋堡自爆「諷刺表象」。（圖／台視、NOWnews資料照）
▲蛋堡摘下「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」。（圖／NOWnews攝影中心）
蛋堡也在留言處補充，「有一天我認真的想要語音刷卡繳，結果不知為何沒語音一直說要轉專人，然後又一直等不到專人……」幽默話語，讓看的人都不禁會心一笑。而蛋堡的的貼文發布後，網友們紛紛留言，有人搞笑回應：「杜振熙面臨財務危機，被迫出差金曲，辛酸畫面流出」、「不繳費真的很任性」，也有網友幫忙解釋，疫情期間電話費不繳不會停話，不少人表示已經好幾期沒繳了。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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