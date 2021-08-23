COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不當取得議員質詢稿？陳其邁這樣說

▲高雄市長陳其邁強調，在議會都是親自回答問題，所有議員任何的不管是尖銳或批評，從來不口出惡言，虛心受教。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁強調，在議會都是親自回答問題，所有議員任何的不管是尖銳或批評，從來不口出惡言，虛心受教。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-23 13:57:38｜2021-08-23 14:23:24

高雄市議會傳出有藍營議員質疑質詢稿外流，議員正在質詢，市長陳其邁手中竟然就有議員的質詢稿，甚至懷疑議會把關出問題，高雄市議會今（23）日指出，經內部調查並未發現議會有相關疏失，高雄市長陳其邁也表示，他都是親自回答問題，議員對於地方建設、市政議題的討論，也不會把他當成考試，所以沒有洩題的問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對議員總質詢資料疑外洩一事，高雄市議會指出，經內部調查並未發現議會有相關疏失，議會說明，議事廳音控室屬管制區域，在資安維護下，議員問政資料分享資料夾僅存放於獨立網路的二部電腦，與其他行政網路進行分離，並無外洩可能；議長曾麗燕指出，在尊重議員問政及保障議員權益下，請市府調查事情原委，並說明如何在未經議員許可下取得質詢資料。

陳其邁則強調，自己在議會都是親自回答問題，所有議員任何的不管是尖銳或批評，我從來不口出惡言，虛心受教，所以自己都會把握這個機會，好好地聽議員對於地方建設、市政議題的討論，所以也不會把他當成考試，所以沒有洩題的問題。

高雄市政府秘書長楊明州認為，若定義成偷考題或者是作弊是比較嚴重了一點，因為數十年來，議會聯絡員還有議會跟議員在質詢期間互動的模式，數十年來都是這個樣子，大部分的議員基於問政需求，也希望市長在答詢時能夠很充分的回應他的需求，所以會在事先提供需要答詢的事項，如果有個別的議員有意見，會再檢討府會聯絡系統跟議會還有跟議員之間的處理模式，其實能夠讓市長和議員能充分溝通都是好事。

民進黨議員陳致中議員則認為，在總質詢時間有限的情況下，許多議員都會事先提供資料或方向給市府團隊先瞭解評估、準備對應方案，尤其希望能順利爭取地方建設或期望市長能採納某一個市政建議，這個作法有助於詢答過程的對焦、具體化，且達成議員質詢的目的，並非現在才有，已是行之有年，也很正常。

陳致中強調，即使過去韓國瑜市長執政，他身為是在野黨議員，也會採取這個作法，所以實在不需要泛政治化、污名化、妖魔化，這樣一點意義都沒有，遑論以陳其邁市長對市政「神熟稔」的程度，又何須靠作弊來備詢，現在是讓議員問好問滿，國民黨的烏龍指控不禁令人想起韓市長、韓總機，靠請假、抽籤、縮減質詢時間來躲避議會監督，實在是非常不堪。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀