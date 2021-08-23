不當取得議員質詢稿？陳其邁這樣說

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陳其邁則強調，自己在議會都是親自回答問題，所有議員任何的不管是尖銳或批評，我從來不口出惡言，虛心受教，所以自己都會把握這個機會，好好地聽議員對於地方建設、市政議題的討論，所以也不會把他當成考試，所以沒有洩題的問題。
高雄市政府秘書長楊明州認為，若定義成偷考題或者是作弊是比較嚴重了一點，因為數十年來，議會聯絡員還有議會跟議員在質詢期間互動的模式，數十年來都是這個樣子，大部分的議員基於問政需求，也希望市長在答詢時能夠很充分的回應他的需求，所以會在事先提供需要答詢的事項，如果有個別的議員有意見，會再檢討府會聯絡系統跟議會還有跟議員之間的處理模式，其實能夠讓市長和議員能充分溝通都是好事。
民進黨議員陳致中議員則認為，在總質詢時間有限的情況下，許多議員都會事先提供資料或方向給市府團隊先瞭解評估、準備對應方案，尤其希望能順利爭取地方建設或期望市長能採納某一個市政建議，這個作法有助於詢答過程的對焦、具體化，且達成議員質詢的目的，並非現在才有，已是行之有年，也很正常。
陳致中強調，即使過去韓國瑜市長執政，他身為是在野黨議員，也會採取這個作法，所以實在不需要泛政治化、污名化、妖魔化，這樣一點意義都沒有，遑論以陳其邁市長對市政「神熟稔」的程度，又何須靠作弊來備詢，現在是讓議員問好問滿，國民黨的烏龍指控不禁令人想起韓市長、韓總機，靠請假、抽籤、縮減質詢時間來躲避議會監督，實在是非常不堪。