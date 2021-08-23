太魯閣罹難者家屬左批台鐵、右打交通部　要求與蘇揆會面

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事故代表律師陳孟秀也直言，「我不懂什麼叫做『運氣很不好』」，是認為理想中已經努力了？調查報告中看到9點27分吊帶已經脫離，只看到移工阿好跑到鐵道旁警告列車「我想請問林義翔在做什麼？他哪裡有努力了？」工區應該要做的安全設施沒有、邊坡作業沒有做，當天車子的電瓶明明有問題但還是照樣開到現場，「如果不是任何一個環節，沒有做到『努力』，家屬今天不用承擔這樣的痛。」
陳孟秀指出，火車誤點是台鐵長久以來的問題，這是本來就應該改善的，跟事故沒有的直接因果關係，何來運氣好不好的問題？
王薇君指出，太魯閣家屬開的第一次懇談會是5月9號，也就是太魯閣事故發生之後第一個最傷心的母親節，「我記得5月5號的時候在群組裡面，台鐵的人告訴我們，交通部長王國材可能不會出席，因為部長很忙，一直在開會，請問誰不忙？誰不辛苦？這不是廢話嗎？」
「從一開始就是這樣的冷血，台鐵就是那麼被動」，王薇君揭露，甚至連會議紀錄也是一催再催，拿到了之後還要陳孟秀修改，因為荒腔走板，還等了一個月的時間，「如果今天我們的行政院長你願意接見我們關心一下這個事情，你會知道很多」
王薇君表示，其實運安會是所有單位，唯一沒有把家屬當成局外人的機構，因此才會很努力的想要跟運安會溝通，希望運安會大方承認失言。
最後，陳孟秀說，就算看了台鐵改革的計畫，「沒有人敢相信」，就像是列管事項，現在重新列管，「但這些項目之前也曾解除列管啊，交通部對他們（台鐵局）也沒轍」運安會雖然很努力，但也沒有權力管，這些家屬的訴求是希望能夠見到院長蘇貞昌，進行通盤的討論。
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