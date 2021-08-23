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太魯閣罹難者家屬左批台鐵、右打交通部　要求與蘇揆會面

▲陳孟秀也直言，此事故沒有運氣問題，「如果不是任何一個環節，沒有做到『努力』，家屬今天不用承擔這樣的痛。」。（圖／記者王嘉宏攝,2021.08.23）
▲陳孟秀也直言，此事故沒有運氣問題，「如果不是任何一個環節，沒有做到『努力』，家屬今天不用承擔這樣的痛。」。（圖／記者王嘉宏攝,2021.08.23）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-23 13:57:54

國家運輸安全委員會今（23）日舉辦台鐵太魯閣出軌事實資料報告說明會，而該事故罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君也現身現場，會前受訪時表示，台鐵的善後作業一點都不積極，不是無法回答就是回去討論，甚至很多溝通的態度是問家屬「要不要和解」，另外，運安會主委楊宏智上周表示，台鐵只要沒誤點就不會出意外是「運氣很不好」，讓家屬感到不解，希望楊今日可以詳細說明，最後認為台鐵局、交通部既然束手無策，希望能與行政院長蘇貞昌會面。

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王薇君今日現身運安會舉辦的太魯閣出軌事實資料報告說明會，會前王薇君直指，此次意外就是因為台鐵的疏忽跟不嚴謹才發生太魯閣號出軌事故，但台鐵派出所謂的關懷人員，和家屬「關懷」的內容居然是要不要和解？反之，對面家屬許多的疑問卻常常以「會回去討論」、「這我無法回答」回應，甚至一名8歲女童的母親在台鐵關懷群組代為發言卻遭回覆「你不是傷者」，還有關懷人員和家屬說賠償金要借錢、利息很高等等，「為什麼要跟家屬講這些？」

事故代表律師陳孟秀也直言，「我不懂什麼叫做『運氣很不好』」，是認為理想中已經努力了？調查報告中看到9點27分吊帶已經脫離，只看到移工阿好跑到鐵道旁警告列車「我想請問林義翔在做什麼？他哪裡有努力了？」工區應該要做的安全設施沒有、邊坡作業沒有做，當天車子的電瓶明明有問題但還是照樣開到現場，「如果不是任何一個環節，沒有做到『努力』，家屬今天不用承擔這樣的痛。」

▲事故罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君也現身現場，並指出台鐵的後續處理一點都不積極。（圖／記者王嘉宏攝,2021,08,23）
▲事故罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君也現身現場，並指出台鐵的後續處理一點都不積極。（圖／記者王嘉宏攝,2021.08.23）
陳孟秀指出，火車誤點是台鐵長久以來的問題，這是本來就應該改善的，跟事故沒有的直接因果關係，何來運氣好不好的問題？

王薇君指出，太魯閣家屬開的第一次懇談會是5月9號，也就是太魯閣事故發生之後第一個最傷心的母親節，「我記得5月5號的時候在群組裡面，台鐵的人告訴我們，交通部長王國材可能不會出席，因為部長很忙，一直在開會，請問誰不忙？誰不辛苦？這不是廢話嗎？」

「從一開始就是這樣的冷血，台鐵就是那麼被動」，王薇君揭露，甚至連會議紀錄也是一催再催，拿到了之後還要陳孟秀修改，因為荒腔走板，還等了一個月的時間，「如果今天我們的行政院長你願意接見我們關心一下這個事情，你會知道很多」

王薇君表示，其實運安會是所有單位，唯一沒有把家屬當成局外人的機構，因此才會很努力的想要跟運安會溝通，希望運安會大方承認失言。

最後，陳孟秀說，就算看了台鐵改革的計畫，「沒有人敢相信」，就像是列管事項，現在重新列管，「但這些項目之前也曾解除列管啊，交通部對他們（台鐵局）也沒轍」運安會雖然很努力，但也沒有權力管，這些家屬的訴求是希望能夠見到院長蘇貞昌，進行通盤的討論。

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