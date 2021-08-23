聯亞不滿申請EUA失敗！陳時中：可以跟食藥署申訴

國產新冠疫苗聯亞生技，挑戰EUA申請闖關失敗，不僅重創股價，未來疫苗三期實驗也備受各界討論，聯亞生技開發公司董事長王長怡，也在昨（22）日親自召開記者會說明。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-23 14:47:01
對於聯亞不滿EUA審核標準，認為用武漢病毒株做EUA審核已經過時，對此，指揮中心指揮官陳時中，也發表回應，陳時中提到，聯亞相關的質疑跟困惑，都可以跟食藥署申訴，就專業上來討論這些問題。
陳時中提到，當初基準在訂的時候，大家都認為中和抗體做免疫橋接比較基礎，但陳時中也表示，如果有更好的當然也歡迎，但是要進行專業討論，請聯亞可以向食藥署提出復議或申訴，如果真的有特別情況，且專家也認同，經過試驗證明聯亞疫苗，陳時中表示他也不反對。
針對媒體追問，當時是否有邀請聯亞討論審查規則？對此，陳時中回應，一開始都有入廠輔導，相關有一些專業東西，或是法規，都隨時在廠裡數據直接釋疑、雙方討論，這都是滾動性一直在做的。
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