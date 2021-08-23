日本派自衛隊運輸機赴阿富汗撤僑　首架晚間出發

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共同社報導，今天晚間自衛隊一架C2運輸機將首先出發，明天再陸續派出2架C130運輸機。
首相官邸（辦公室）於早前召開國家安全保障會議（NSC），首相菅義偉與防衛大臣岸信夫等人，針對基於自衛隊法出動自衛隊飛機進行討論。
報導說，日本政府已派出一支先遣部隊前往阿富汗蒐集情資，岸信夫已下令自衛隊出動撤僑。
加藤在記者會上表示，美軍在阿富汗首都喀布爾的機場內部與周遭維護安全，周邊區域也進行航空管制，飛機能夠正常起降，塔利班也沒有妨礙從機場撤離人員的動作。
加藤說，在國際法上，要派遣自衛隊前往他國的領土時，必須先徵求該國同意，日本政府為了不造成問題，希望能與對方溝通、獲得同意。
不過加藤也說，這次撤僑是緊急措施，有人道上的必要性，是為確保在安全狀態下撤離日本國民等人而進行的行動，所以即使沒有獲得明確的同意，他認為在國際法上也沒有問題。
至於撤離的對象，加藤說，包括日本僑民、當地大使館職員，以及相關人員與家屬等，但實際上無法確定有多少人能抵達機場；依情勢所需，可能也會有其他國家請求協助。
對於要撤離多少人，加藤則回應，現階段不便說明。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100823