戰力升級！企排臺中太陽神簽回前國手簡偉倫

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睽違多年重返球場的簡偉倫，過去是國家隊的當家自由球員，在場場比賽中扮演逆轉氣勢的關鍵人物，不管是滿場的飛奔救球翻滾或是帶動團隊的振奮吶喊，讓許多球迷至今依然記憶猶新，「偉倫是一位經驗豐富的選手，他的防守和拼勁一定可以為球隊戰力補強帶來很大的活力及幫助。」身為太陽神隊長「NONO」盧清銓對於昔日戰友的回歸給予滿滿的祝福與期待。
在企排11年褪下戰袍後因緣之下轉戰排球制服組，曾任國家隊女排助理教練、現今也是臺中科大一般組男女排教練的簡偉倫，一直沒有離開排球圈的他，在去年升格當爸後，這一次回歸太陽神，最大的動力來自家人：「我想讓從沒參與過我球員生涯的老婆還有女兒可以再次看到我在球場上的表現，也希望以球員身份可以跟老婆還有女兒一起在球場上合照。另一方面也想藉此感謝我老婆，因為我現在每周台中台北兩邊跑，陪伴女兒的時間比較少，很謝謝她的體諒及支持。」身為球隊老大哥之一的他，期許可以為太陽神扮演提振士氣及帶動團隊凝聚力的角色。
憶起國中曾面臨三年無球可打的偉倫提到，因為一次機會讓他高中來到豐原高商打球，成為他排球生涯最重要的轉折點，臺中對他來說意義非凡，本次回歸抱著有始有終的姿態重返球場希望球迷們進場為他打氣加油。
太陽神制服組除了在球員上補強之外，在後勤團隊的部分，為了讓球員在本賽季毫無擔憂的全力備戰，特別組建了體能訓練及防護的整合團隊，與台中在地專業的悍草訓練合作，目的讓球員的運動表現能夠安全的提升，針對每位球員的體能做差異調整外，訓練完後身體疲勞的恢復、相關傷病的醫療後送監測與紀錄，提供給太陽神全體運動員最完整的後勤支援。另外，球團在中長期也規劃了『階梯計畫』，讓太陽神球員除了完成薪資合約保障之外，也會提供後續的生涯規劃諮詢，讓即使褪下戰袍後的球員在未來的路上可有更多的選擇。