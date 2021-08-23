反抗軍領袖不甩最後通牒　塔利班百名士兵進軍準備開戰

自美軍宣布撤軍阿富汗後，極端組織塔利班隨即攻城掠地，就連阿富汗首都喀布爾也淪陷，僅剩下喀布爾以北的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）是少數塔利班尚未控制的省份，更成為了由反塔利班英雄馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子小馬樹德（Ahmad Massoud）帶領的反抗軍的最後據點。最新消息指出，塔利班派遣了數百名戰士，準備向拒絕投降的反抗軍出兵。





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綜合外媒報導，自從塔利班攻陷重掌阿富汗政權，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）隨即逃亡，部分政府軍隊與民兵往一直被稱為是「反塔利班堡壘」的龐吉夏河谷聚集，在副總統沙雷（Amrullah Saleh）以及小馬樹德的帶領之下，組成反塔利班陣營。





報導指出，塔利班給小馬樹德4小時投降的最後通牒，但是遭到小馬樹德拒絕，他表示不會投降，當地人也已經做好戰鬥準備，但希望可以先進行和平談判，並且呼籲籌組包括塔利班在內的政府，一起治理阿富汗，否則戰爭將「無法避免」。





阿富汗伊斯蘭酋長國於22日在推特帳號上宣布，要派出數百名戰士前往龐吉夏，將阿富汗全國統一在塔利班的手中，「伊斯蘭酋長國的數百名戰士正被派往龐吉夏省，以對其進行控制，因為當地政府拒絕以和平方式轉交該地區的控制權。」目前已經有34個省會被囊括在塔利班手中。





有消息指出塔利班已經對龐吉夏發動攻擊，但是馬樹德的一名助手表示，沒有軍隊進入山谷的跡象，也沒有發生戰鬥的報告。





小馬樹德的父親馬樹德是阿富汗最知名反塔利班戰士，更有著「龐吉夏之獅」的稱呼，但在2001年9月11日恐怖攻擊事件發生2天前，遭到蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。小馬樹德稍早表示，反對塔利班的政府軍已經在多省集結，並聚集在他的根據地龐吉夏河谷。先前也傳出有反塔利班部隊奪回了北部巴格蘭省(Baghlan)的3個地區。



