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嚴防Delta入侵社區！指揮中心祭五大點監測方案

▲指揮官陳時中23日宣布啟動啟動COVID-19加強監測方案。（圖／疾管署直播）
▲指揮官陳時中23日宣布啟動啟動COVID-19加強監測方案。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-23 14:53:08｜2021-08-23 14:59:46

雖國內本土疫情趨緩，但由於全球Delta變異株日益擴散且其傳播力強，我國境外移入病例有增加趨勢，為降低該病毒進入國內社區風險，與及時偵測國內病例阻斷傳播鏈，中央流行疫情指揮中心今（23）日表示擬定五大COVID-19加強監測方案，包括社區加強監測、高風險工作人員重點監測、廢污水監測、捐血人血清抗體陽性盛行率、邊境進口冷凍食品監測。

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指揮官陳時中在記者會上表示，疫情目前穩定，但為了對整體疫情警訊能夠及早監測，擬定了五點加強社區監測方案，並依照現況隨時做滾動式檢討，希望從這樣的監測中，發現除了平常疫調有症狀所產生相關病人，還能夠更早看到社會中有可能的一個警訊。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。8月23日公布新冠肺炎加強監測方案。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。8月23日公布新冠肺炎加強監測方案。（圖／指揮中心）

第一點為「社區加強監測」，8月30日將配置公費COVID-19家用快篩試劑於各縣市合約診所，由醫師判斷對具高風險民眾提供試劑，由民眾自行居家篩檢並回報快篩結果。檢驗為陽性時，再前往社區採檢站或採檢院所進行PCR檢測複驗，以強化基層診所監測能力。

第二為「國際機場特定高風險工作人員重點監測」，8月30日起於桃園、臺北、臺中與高雄等四個國際機場之特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次，如檢驗為陽性者，再進行公費PCR檢測，以強化邊境監測能力。

第三是「廢汙水監測」，擴大全國汙水SARS-CoV-2病毒監測範圍，由11處擴充為22處，以早期偵測社區中SARS-CoV-2病毒傳播狀況。第四是「捐血人血清抗體陽性盛行率調查」，針對110年4-7月份台灣地區捐血中心捐血人之血液存檔樣本，抽樣5,000個檢體進行抗核蛋白及棘蛋白抗體檢測，以分析自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例之地理分布及趨勢變化。

最後是「邊境進口冷凍食品包裝監測」，持續在邊境採樣檢驗進口冷凍肉品、水產品及水果之內、外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之SARS-CoV-2病毒污染狀況及評估消毒作業效果，以防止病毒透過進口食品包裝污染而入境我國。

指揮中心進一步指出，目前國內疫情雖穩定控制中，但面臨Delta病毒變異株的威脅無可避免，需持續強化邊境與社區監測及各項防疫作為，避免病毒入侵社區。指揮中心未來將持續觀察疫情態勢，適度調整加強監測方案。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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