非洲豬瘟防疫不鬆懈　新北籲：勿進口疫區國家肉製品

國際非洲豬瘟疫情威脅依舊！雲林縣警察局19日在新北市新莊區破獲數百公斤的豬肉走私肉製貨品，令稽查人員更吃驚的是，有些商品還是有溫度的熟食，所有貨品已於隔日全數銷毀；走私商坦言，從今年的3月起就開始接單，檢警將持續追查供貨商。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-23 14:54:44
新北市政府動保處表示，雲林縣警察局斗六分局19日通知在新莊區發現越南非法進口的肉品，因此會同防檢局基隆分局、衛生局及海山分局前往稽查，現場查獲數箱含有越南的肉製食品及香菸，包含肉月餅159個、熱狗19包、火腿腸6箱、荷葉包豬肉捲16公斤、牛肉乾5公斤、雞肉絲5公斤，及小洋蔥15公斤；防檢局全數現場進行封存、抽樣送驗及消毒，並於8月20日全數銷毀。
動保處指出，店家負責人17年前因結婚由越南移民來台灣，坦承今年3月初被越南公司聘為台灣集貨地負責人，配發越南進口貨物，貨物的流向皆為一般民眾，其中多為外籍新住民，她只負責配發分送，並不曉得貨品的實際內容物為何；此批被查獲食品19日運抵台灣，因含非洲豬瘟疫區越南肉製品，未經正常檢疫程序進行標示、進口及輸入，被斗六分局查獲並通報檢察官進行調查。
動保處說，非洲豬瘟的病毒，可透過廚餘、感染豬隻分泌物或排泄物、車輛及人員帶原的方式傳播，加工肉製食品亦是傳播途徑之一，病毒甚至可在冷凍豬肉中存活超過1000天；疫情期間無法出國，民眾網路購物及郵寄盛行，一旦查獲非法的肉製品即應銷毀或退運，如有收到來自中國大陸、越南、菲律賓等東南亞國家的肉製品包裹，或來源標示不明肉製產品，應主動通報防檢局。
動保處提醒國人，勿進口疫區國家的肉製品，以免觸法；違規攜帶肉類產品入境者，最高可罰100萬，網購未經檢疫合格的豬肉產製品，最重將處7年以下有期徒刑、併科新台幣300萬元以下罰金。