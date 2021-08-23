傳英國將設難民處理中心　土耳其：絕不接受

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華勒斯在文中說：「如果可以證實他們有權利前往英國，會將他們空運到英國。」
文中沒有明指將在哪些國家設置「處理中心」，但週日郵報提到土耳其和巴基斯坦。
土耳其外交部昨天深夜在聲明中表示：「英國媒體報導有關為阿富汗尋求庇護者在土耳其設置一個難民處理中心的計畫，內容沒有反映事實。」
聲明強調：「直到今天沒有哪個國家提出正式請求。即使有這樣的請求，我們無論如何都不會接受。」
土耳其官員已對西方國家官員多次表達，境內已接納逾400萬敘利亞難民，無法承擔新一波移民潮。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天告訴歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel），土耳其無法為歐洲國家承擔阿富汗難民。
美國撤軍、阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）接掌政權後，自當地出逃的難民令人憂心2015年難民危機重演。當時中東和其他地區逃離戰亂與貧窮的近100萬人穿越土耳其進入希臘、保加利亞，再往北前往較富裕國家。
土耳其是尋求庇護者進入歐洲重啟人生主要途徑之一，境內已接納逾400萬逃離戰亂和壓迫的難民，舉世最多。因應阿富汗情勢丕變，土耳其正對東部邊境部署額外增援部隊、加強安全措施，嚴防新一波難民潮。
「每日晨報」（Daily Sabah）報導，據信阿富汗人是敘利亞人之外，土耳其境內第2大難民社群，他們許多人經伊朗入境後，前往伊斯坦堡尋找工作，或從沿海城巿挺進歐洲。（編輯：郭中翰）1100823