香港新加坡旅遊泡泡宣告破滅！概觀東南亞旅遊業現況

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▲過往泰國普吉島榮景示意圖。（圖／shutterstock）

例如旅遊天堂峇厘島，從7月14日開始有氧氣瓶供應不足的問題，「問題越來越嚴重，因為確診率激增。」峇里島衛生局局長Ketut Suarjaya說。事實上，印尼各地的醫院同樣陷入氧氣瓶短缺。印尼當地民眾接受媒體訪問時表示，醫療氧氣瓶價格暴漲6至10倍，1公升小瓶裝喊到新台幣1萬元，雅加達許多氧氣瓶加氣站滿是排隊長龍。除了旅遊天堂峇里島和其所屬國家印尼處於嚴峻疫情，緬甸和印度也面臨氧氣瓶短缺的問題。根據《美聯社》報導，緬甸自2月以來爆發軍事政變，5月疫情又開始升溫。多數緬甸民眾因不信任軍政府，因此拒絕前往軍醫院就醫。





而泰國則在7月推出「普吉島沙盒計畫」，開放外籍旅客施打疫苗後免隔離入境旅遊，希望藉此重振經濟。然而，泰國官員表示整個7月份在泰國普吉島的遊客數量仍然僅有疫情前的1%，現在又碰上國內疫情升溫，計畫推展看來不太順利。





至於越南在近期陷入困難的疫情中，不過，從台灣去越南的旅客只須隔離7天。根據越南政府宣佈，接種足夠疫苗劑量的旅客持有接種證明入境集中隔離可減半至7天。越方近日已採認台灣的疫苗接種證明，只要是注射WHO或越南核准的疫苗廠牌皆適用上述新規。





雖然東南亞疫情高漲，但美國副總統賀錦麗卻選在此時出訪東南亞，已在22日搭乘「空軍二號」抵達新加坡巴耶利峇空軍基地。24日她將轉往越南訪問，展開東南亞巡禮。據悉，賀錦麗此行將重申美國對東南亞地區的承諾。





由於疫苗相繼問世，且已嚴格防疫兩年，各國民眾都按耐不住想出國的情緒，只能盼望各國疫情盡速穩定，能回到以前開放邊境的日子。





如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《台灣開放青少年施打莫德納！日本早已開放成效一次看》以利了解。



