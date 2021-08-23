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香港新加坡旅遊泡泡宣告破滅！概觀東南亞旅遊業現況

▲（圖／翻攝自Shutterstock）
▲（圖／翻攝自Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-23 15:08:20

在疫情嚴峻的亞洲，台灣近期控制住疫情，而香港和新加坡的疫情則反覆不定，原本這兩地從去年就開始籌備的人員和旅遊往來「航空旅遊氣泡」，但近日宣布破局，未來不再討論。平民無法出國、即便出國也要遵守隔離，但VIP如因拍片赴港的妮可．基嫚（Nicole Kidman）卻沒有入住檢疫酒店隔離，且抵港兩日後就上街購物，被譏是｢特群階級｣兩樣情。四方報團隊整理東南亞地區旅遊業現況，帶讀者一起了解。

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目前香港是亞洲疫情控制穩定的地區，不過Delta來勢洶洶，香港人也不敢鬆懈，仍做好防疫之外，外國人士入香港，如果已經接種兩針疫苗，核酸檢測呈陰性，則需在指定酒店集中隔離七天，未接種疫苗者則需要隔離14天。然而好萊塢影星妮可·基德曼（Nicole Kidman）卻在抵港後兩天就開始拍攝和外出購物，引發外界熱議。香港當局對此的回應卻說根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動並享受檢疫豁免；同時必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等。只是連香港奧運代表隊運動員由日本返回香港都須檢疫七日，更別提其他民眾和外籍人士都得遵守，卻獨獨有「特權階級豁免權」，讓民眾都在熱議。

另一方面，原本爆發KTV群聚案件而疫情再起的新加坡，在近日又恢復穩定，宣佈從9月開始和德國、汶萊試行疫苗接種者旅遊通道；已經完成疫苗接種的旅客，入境新加坡之後將不需隔離，不過還是要接受多次PCR採檢。

新加坡準備逐步開放邊境，將各個國家及地區依風險程度，分成4個類別。我國和紐西蘭、中國大陸分在低風險區的第一類，從這些地方入境的旅客不需要隔離，但抵達後要在機場接受PCR檢測，結果若是陰性就可以自由活動。

台灣人過去很愛前往東南亞旅遊，然而其他東南亞地區則持續受到Delta病毒影響，雖然各國政府都想重開旅遊業，以振興低迷的經濟，但知名旅遊景點都陷入疫情地獄之中。

▲過往泰國普吉島榮景示意圖。（圖／shutterstock）
▲過往泰國普吉島榮景示意圖。（圖／shutterstock）

例如旅遊天堂峇厘島，從7月14日開始有氧氣瓶供應不足的問題，「問題越來越嚴重，因為確診率激增。」峇里島衛生局局長Ketut Suarjaya說。事實上，印尼各地的醫院同樣陷入氧氣瓶短缺。印尼當地民眾接受媒體訪問時表示，醫療氧氣瓶價格暴漲6至10倍，1公升小瓶裝喊到新台幣1萬元，雅加達許多氧氣瓶加氣站滿是排隊長龍。除了旅遊天堂峇里島和其所屬國家印尼處於嚴峻疫情，緬甸和印度也面臨氧氣瓶短缺的問題。根據《美聯社》報導，緬甸自2月以來爆發軍事政變，5月疫情又開始升溫。多數緬甸民眾因不信任軍政府，因此拒絕前往軍醫院就醫。

而泰國則在7月推出「普吉島沙盒計畫」，開放外籍旅客施打疫苗後免隔離入境旅遊，希望藉此重振經濟。然而，泰國官員表示整個7月份在泰國普吉島的遊客數量仍然僅有疫情前的1%，現在又碰上國內疫情升溫，計畫推展看來不太順利。

至於越南在近期陷入困難的疫情中，不過，從台灣去越南的旅客只須隔離7天。根據越南政府宣佈，接種足夠疫苗劑量的旅客持有接種證明入境集中隔離可減半至7天。越方近日已採認台灣的疫苗接種證明，只要是注射WHO或越南核准的疫苗廠牌皆適用上述新規。

雖然東南亞疫情高漲，但美國副總統賀錦麗卻選在此時出訪東南亞，已在22日搭乘「空軍二號」抵達新加坡巴耶利峇空軍基地。24日她將轉往越南訪問，展開東南亞巡禮。據悉，賀錦麗此行將重申美國對東南亞地區的承諾。

由於疫苗相繼問世，且已嚴格防疫兩年，各國民眾都按耐不住想出國的情緒，只能盼望各國疫情盡速穩定，能回到以前開放邊境的日子。

如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《台灣開放青少年施打莫德納！日本早已開放成效一次看》以利了解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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