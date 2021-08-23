朱立倫問總統做了甚麼？林俊憲：在收國民黨的爛攤子

總統蔡英文今（23）日早上赴台大醫學院體育館，施打國產高端疫苗且全程直播，盼帶頭接種讓國人安心；國民黨主席候選人朱立倫對此稱，當各國元首、重要人士都在積極爭取國際疫苗時，「我們的總統做了什麼？」引發論戰。民進黨立委林俊憲下午表示，還敢問總統做了什麼？她正在收拾你們國民黨抹黑國產疫苗的爛攤子。

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朱立倫今受訪被問及蔡英文施打國產疫苗一事，他說，當各國的領袖、總統，都在爭取國際疫苗，如韓國總統為疫苗親自到美國全力爭取，也看到鴻海創辦人郭台銘為了疫苗飛歐洲到原廠，這些都是為了疫苗在努力，「我們的總統做了什麼？」此段發言一出，引起正反論戰。

林俊憲表示，今日早上蔡英文依照規劃施打高端，並且全程直播，本來以為都已經公開透明到這個份上，應該是找不到任何理由來批評了，但還是低估了朱立倫打太極的功力，接種本身沒得攻擊，就丟下一個虛無飄渺的問句「總統做了什麼？」

▲民進黨立委林俊憲呼籲，國民黨應不要再攻擊國產疫苗。（圖／資料照）

林俊憲說，回頭看看今年3月時，行政院長蘇貞昌和疫情指揮官陳時中率先接種AZ也只是發布照片而已，這2者的轉變，朱立倫真的不知道為什麼嗎？就是因為國民黨瘋狂攻擊抹黑國產疫苗，搞得人心惶惶，才要如此大陣仗直播，以總統的公信力來平息國民黨留下的爛攤子。

另朱立倫指蔡英文沒有爭取疫苗，林俊憲認為，這又更可笑了，疫苗短缺全世界都一樣，韓國的例子擺在眼前，既然藥廠這條路走不通，最快速的方法是從已有大量現貨的國家獲得。台灣從美國、日本獲得捐贈的數百萬劑疫苗，難道是他們忽然想起台灣就送來了嗎？背後一定有許多外交折衝與協調，順便也回答朱立倫的疑問，這就是總統的職責所在。

林俊憲表示，這段期間以來，政府用盡各種手段獲得疫苗，但國際短缺的嚴峻現實就擺在那邊，想要確保穩定供應，就一定需要自己的國產疫苗。蔡英文已經接種，希望國民黨至少為台灣的防疫做件好事，對國產疫苗的攻擊到此為止，別再影響接種意願了。