這也辱華？廈門女穿和服做核酸檢測 被要求「換過再來」
廈門近日一名女子穿着和服去做核酸檢測，遭志願者勸阻，要求她回家換衣服再前往，事件在網上引起討論，也掀起不同派網友的論戰。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-23 15:12:01
綜合陸媒報導，近日福建廈門一名女性身穿和服，去篩檢站做核酸檢測被拒的影片在網絡流傳，並且一度登上熱搜，從影片內容來看，女子一到檢測站，就有志願者用閩南語喊她「日本人」，要她「換了衣服再來」，不過女子似乎也意識到衣着不太合適，並未與在場人員有何爭執，便離開現場。
事件引起中國網友熱議，由於二戰時中日之間曾發生戰爭與抗爭，日本政要參拜靖國神社至今仍會引起北京不滿，也有藝人因被爆出曾到靖國神社參拜，慘遭池魚之殃，不只失去代言，連帶演藝作品也被下架。
然而，針對此次穿和服做檢測一事，雖然有中國網友認為，打中國疫苗，就應該要穿中國衣服，但微博上倒是有不少人為女子辯護。有人認為，女子並不是去打疫苗，而是去做核酸檢測，穿著根本不會有影響；還有眼尖的網友發現女子和服上別有工作牌，應該是出於工作上的需要，可能是在日式餐廳服務，才會穿著和服，呼籲大家不需太過敏感；還有網友酸道：「意思是以後去測核酸還得換上旗袍漢服，不然不給測？」