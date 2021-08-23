澳總理：7成人口打疫苗就解禁　封城難持續

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莫里森在坎培拉一場電視轉播的記者會上表示：「封城不可能封一輩子，這個方法在我國難以持續。」
澳洲聯邦政府上月公布一項4階段鬆綁計畫，一旦16歲以上族群達到7成疫苗覆蓋率，就「不太可能」要求實施嚴格的封鎖命令。澳洲人口總數約2500萬。
一旦疫苗覆蓋率達到8成，只會視必要情況實施「高度針對性的封鎖」措施，已施打疫苗的澳洲人得以自由跨州移動。
然而西澳州（Western Australia）和昆士蘭州（Queensland）當局表示憂心，因為這項計畫是在新南威爾斯州（New South Wales）爆發大規模疫情前所制定。新南威爾斯州已連續3天單日新增病例數超過800例。
新南威爾斯州今天通報新增818例且多數位在雪梨，略低於昨天創下的單日新增830例紀錄。
澳洲防疫優於許多已開發國家，但是疫苗施打率遲遲無法提升，使得大城市雪梨和墨爾本與首都坎培拉必須實施封城以對抗Delta變異株疫情。
目前澳洲國內16歲以上完整接種比例為30%，至少施打一劑的比例是52%。以目前疫苗施打率步調來看，要到12月才有望達到80%完整接種覆蓋率的目標。
新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）今天表示，州內居民必須學習和病毒共存，呼籲民眾趕緊施打疫苗。
她說：「一旦有8成人口施打兩劑，每個州都將得和新型冠狀病毒共存。擋得了Delta一時，擋不了一世。」
澳洲迄今累計4萬4600多例確診與984人病故。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100823