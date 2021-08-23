鼓鼓金曲紅毯主持被讚爆　辛苦準備過程全公開

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很感謝大家鼓勵我，在做主持功課時，看近年三金星光主持影片，記錄下可能會發生什麼狀況，但實際主持後面對的情況多少還是會有些不同，像我反應有慢了1、2秒，謝謝前輩瑪麗即時出手，救了我。」

▲鼓鼓在金曲獎紅毯主持的表現獲得好評。（圖／NOWnews資料照）

▲鼓鼓（左）、瑪麗擔任第32屆金曲獎紅毯主持人。（圖／NOWnews資料照）

《全明星運動會》，面對各種運動挑戰，讓他感受到很多事情能不能達到，都是心態限制了自己，「這段時間成長很多，所我想說都來《全明星運動會》，與隊友一起努力挑戰，所以就讓自己也跨出去，接受主持挑戰，盡全力準備，很認真對待。」問及未來會不會想再接下其他主持工作，他說：「想繼續學習，主持是一種服務，像做音樂也是抱持著服務歌迷的心，只要能把能量散發出去就會想嘗試。」

此外，鼓鼓與蕭秉治、「鄉民老婆」吳卓源合作新歌《戰神風暴》，蕭秉治被問起對吳卓源印象，笑說以為對方是甜美內向的女孩，沒想到私下活潑又大方，讓他害羞的稱讚：「不愧是是『鄉民老婆』。」