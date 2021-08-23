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鼓鼓金曲紅毯主持被讚爆　辛苦準備過程全公開

▲鼓鼓（左）擔任第32屆金曲獎紅毯主持人之一，表現獲得網友一片好評。（圖／NOWnews資料照）
▲鼓鼓（左）擔任第32屆金曲獎紅毯主持人之一，表現獲得網友一片好評。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-23 22:00:00

第32屆金曲獎頒獎典禮已經於21日完美落幕，其中擔任紅毯主持人之一的鼓鼓，因為流利口條與穩重的臨場發揮，得到網友一片好評，對此他謙虛表示：「感謝大家鼓勵我。」

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鼓鼓首度以音樂人身分主持金曲獎紅毯，因為訪問順暢、流利口條，得到外界高度評價，他謙虛的說：「很感謝大家鼓勵我，在做主持功課時，看近年三金星光主持影片，記錄下可能會發生什麼狀況，但實際主持後面對的情況多少還是會有些不同，像我反應有慢了1、2秒，謝謝前輩瑪麗即時出手，救了我。」

▲鼓鼓、瑪麗擔任第32屆金曲獎紅毯主持人。（圖／NOWnews攝影中心）
▲鼓鼓在金曲獎紅毯主持的表現獲得好評。（圖／NOWnews資料照）
▲鼓鼓、瑪麗擔任第32屆金曲獎紅毯主持人。（圖／NOWnews攝影中心）
▲鼓鼓（左）、瑪麗擔任第32屆金曲獎紅毯主持人。（圖／NOWnews資料照）
鼓鼓提到，當初接到邀約時，其實猶豫很久，日前參與錄製《全明星運動會》，面對各種運動挑戰，讓他感受到很多事情能不能達到，都是心態限制了自己，「這段時間成長很多，所我想說都來《全明星運動會》，與隊友一起努力挑戰，所以就讓自己也跨出去，接受主持挑戰，盡全力準備，很認真對待。」問及未來會不會想再接下其他主持工作，他說：「想繼續學習，主持是一種服務，像做音樂也是抱持著服務歌迷的心，只要能把能量散發出去就會想嘗試。」

此外，鼓鼓與蕭秉治、「鄉民老婆」吳卓源合作新歌《戰神風暴》，蕭秉治被問起對吳卓源印象，笑說以為對方是甜美內向的女孩，沒想到私下活潑又大方，讓他害羞的稱讚：「不愧是是『鄉民老婆』。」



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