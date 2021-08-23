嘆國民黨談823砲戰光怪陸離　李問：不反共何來紀念？

今（23）日為823砲戰63周年紀念，民進黨連江縣黨部主委李問表示，在這一天大家共同紀念為了抵禦中共，犧牲性命的國軍與民眾。面對共軍進逼，國軍不只是守住了金門，更讓冷戰態勢中的中共，未能突破「第一島鏈」，對台澎金馬的命運影響深遠。如果不能堅持反共，何來紀念823砲戰？

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李問說，823砲戰作為一個歷史事件，理應成為凝聚全體國人共識的契機，不分黨派、團結軍民。可惜的是，最近國民黨主席選舉即將到來，為了爭取深藍黨員票，對於823砲戰相繼出現光怪陸離、走偏鋒的言論，令人婉惜。

李問舉例，像是其中一個國民黨主席參選人朱立倫說：「用鮮血保衛台灣的都是國軍、國民黨員」，這顯然是以偏概全的說法，而且當時因戒嚴實施黨禁，不允許成立其他政黨，所以強調國民黨員身分，沒有任何意義。

李問也說，戰火下的犧牲奉獻，不分軍人與民眾。以馬祖為例，雖然馬祖不是直接承受最強烈的砲擊，卻因為共軍「佯攻馬祖」的策略，以馬祖周遭的海戰及空戰，揭開823砲戰的前奏。到了10月，金門戰火趨緩，又開啟了連續20年金門、馬祖兩地的「單打雙不打」，直到1979年才結束。在這段漫長的日子中，除了軍人殉職，不少無辜的人民遭到砲擊而逝世，是許多金馬長輩一輩子的傷痛。

李問認為，如果放大格局，823砲戰不僅僅是屬於金門、馬祖軍民的歷史，更是屬於全體台灣人民的歷史。時隔多年，中共持續對我們的家園形成威脅。從守護主權的觀點出發，要感謝當年駐守前線的軍人和一般民眾的犧牲奉獻，避免台澎金馬遭到中共侵犯。

李問也談到，跟當年不同的是，我們的國家在數十年間，發展出民主自由體制，人民也更珍惜現有的生活方式。但正因為民主的環境，讓我們學習歷史的全貌，提醒我們反省戰爭體制下，對一般民眾的所產生的不公與壓迫。不論是台籍充員兵的角色、金門、馬祖基層民眾受到戰爭的衝擊，歷史的種種面向，都應更完整呈現。

另一方面，李問也說，國民黨紀念823砲戰時，也必須回答一個核心的問題：八二三當年是一場抵禦共產黨侵略的戰爭，如果當年反共的國民黨，現在卻標榜跟共產黨合作，那國民黨在823這一天，到底在紀念什麼？

李問說，如果國民黨不再堅持反共，是否愧對在823砲戰中犧牲的前輩？如果當年視為神聖的國家主權可以擱置，國民黨現在所珍惜的價值，又是什麼？這是不論誰擔任國民黨主席，都要回答的問題。