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要開學了！北市公布防疫指引：1師生確診該班停課14天

▲台北市政府23日公布北市校園開學後的防疫指引，只要1班有1名師生確診，就停止實體上課14天。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府23日公布北市校園開學後的防疫指引，只要1班有1名師生確診，就停止實體上課14天。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-08-23 15:49:44

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，而原本因為疫情，全國高中職以下學校從疫情爆發時停課至今，現階段疫情穩定後，預計即將在9月1日開學。台北市長柯文哲今（23）日下午在防疫記者會上，也公布北市校園防疫指引，其中只要一班有1名師生確診，該班就停課14天；若2位師生以上確診，全校停課14天。

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因應即將來臨的開學日，柯文哲在防疫記者會上也公布北市校園防疫指引。若是該學校有1位師生確診，該班就停止實體課程14天；若該校有2位以上的師生確診，則全校停止實體課程14天；而若某行政區有1/3的學校全校停課，則該行政區內的所有學校也跟著停課。

台北市副市長蔡炳坤補充說明，表示若疫情升溫到3級警戒，就會立即停止上課，並採取遠距線上課程與國中小公播課程為教學方式；若疫情是2.5級警戒，則是採取學生分組每週輪流到校上課，或是以日為單位輪流到校。而現階段二級警戒的情況，或是降至一級後，就會以實體教學為主。

而針對開學後許多外籍學生也將從國外回到台灣上課，柯文哲也向中央喊話，根據統計大概會有1.3萬名外籍學生入境台灣，「這點還是要小心。」柯文哲說，現階段台灣的邊境管制還算完善，至少在國門以及防疫旅館就先將疫情擋下，但若是這1.3萬名外籍學生一次全部入境台灣，相關疫情的管制措施還是要小心。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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