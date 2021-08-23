要開學了！北市公布防疫指引：1師生確診該班停課14天

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，而原本因為疫情，全國高中職以下學校從疫情爆發時停課至今，現階段疫情穩定後，預計即將在9月1日開學。台北市長柯文哲今（23）日下午在防疫記者會上，也公布北市校園防疫指引，其中只要一班有1名師生確診，該班就停課14天；若2位師生以上確診，全校停課14天。





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因應即將來臨的開學日，柯文哲在防疫記者會上也公布北市校園防疫指引。若是該學校有1位師生確診，該班就停止實體課程14天；若該校有2位以上的師生確診，則全校停止實體課程14天；而若某行政區有1/3的學校全校停課，則該行政區內的所有學校也跟著停課。





台北市副市長蔡炳坤補充說明，表示若疫情升溫到3級警戒，就會立即停止上課，並採取遠距線上課程與國中小公播課程為教學方式；若疫情是2.5級警戒，則是採取學生分組每週輪流到校上課，或是以日為單位輪流到校。而現階段二級警戒的情況，或是降至一級後，就會以實體教學為主。





而針對開學後許多外籍學生也將從國外回到台灣上課，柯文哲也向中央喊話，根據統計大概會有1.3萬名外籍學生入境台灣，「這點還是要小心。」柯文哲說，現階段台灣的邊境管制還算完善，至少在國門以及防疫旅館就先將疫情擋下，但若是這1.3萬名外籍學生一次全部入境台灣，相關疫情的管制措施還是要小心。



