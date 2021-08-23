內幕／還沒選上主席就出手整合　朱立倫促南投縣長會前賽

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以南投縣為例，有意參選的許淑華與馬文君皆有意提早進行全民調，決定由誰代表國民黨參選，提早確定人選，就可以提早佈局、整合，不過同樣也有意參選的宋懷琳則反對，希望自己也能納入，才公平，而縣黨部當時表示，這並非縣黨部主辦，會前賽就一直拖延至今。
不過，民進黨在南投早已敲定由蔡培慧出征，綠營開始勤走基層，藍營基層感到焦慮，希望人選快快定案。正好國民黨主席選戰起跑，朱立倫競選也以整合地方、打贏2022年選戰為目標，本月12日朱立倫低調赴南投，拜會林明溱、何勝豐、議會黨團等，當日晚間更與3位有意角逐南投縣長者見面。
朱立倫向許淑華、馬文君、宋懷琳3人表達縣長、議會、縣黨部意見，為了不破壞制度，避免新竹市的情況出現，縣黨部不做協調角色，須由3人自願同意會前賽，也得到3人肯認，當場就允諾將會以全民調方式決定由誰代表參選，朱臨門一腳促成南投縣長整合。
3人在20日簽署同意書，將於10月16日至18日透過3家民調公司進行全民調，決定由誰代表國民黨參選南投縣長。
知情人士指出，雖然現在正逢黨主席選舉期間，但朱立倫到地方都是3分談黨主席相關、7分談地方選舉，在主席人選出爐前，就先做地方整合。
近日有黨務人士為爭取連任的黨主席江啟臣拉票，說希望最終票不要開得太難看，但熟悉國民黨生態的人士指出，國民黨要鞏固領導中心，有一方拿高票是必然的結果，如此一來才能在選舉結束之後，迅速凝聚整合力量，穩定國民黨軍心。
該人士說，這是要選2022縣市長、議員都懂的道理。所以就算口中不說，都有可能到最後一刻為了國民黨迅速站起來，以目前各地的估票系統傳出，都有可能再把差距拉大，甚至超過之前的傳出的7、3比。