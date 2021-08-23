長遠備戰2024巴黎奧運　綠委：爭打工簽證、談投資協議

為讓台灣體壇持續健全發展，同時也備戰2024年巴黎奧運，立法院「臺灣與法國國會友好協會」會長、民進黨立委蔡適應與副會長、同黨立委林楚茵、同黨立委林宜瑾、洪申翰與台灣基進立委陳柏惟今日共同召開記者會，強調台灣須把握3年後的巴黎奧運，除了藉此增加台灣世界能見度外，政府同時須以多方面著手深化與歐盟理念相近民主國家之交流。

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下一屆奧運將在2024年於法國巴黎舉辦， 林楚茵表示，台法關係目前為史上最佳時刻，例如法國國民議會跨黨派支持「臺灣加入國際組織決議案」，181位國會議員連署，7大政團總召簽署同意；法國參議院以304比0票，跨黨派一致決無異議通過「支持臺灣參與國際組織工作決議案」等，台灣須以這些斐然外交成績為基石，並從多方面深化台歐關係。

林楚茵指出，可從觀光面、人才面、經濟面等三方面先行著手，以觀光面來說，10年前的倫敦奧運，台灣曾於當時奧運指定入境機場刊登廣告引發話題，若參考此模式，且法國已多年蟬聯全球旅客最多的國家，於該城市之觀光景點宣傳台灣，可觸及到的民眾面向必定可觀。

▲民進黨立委林楚茵表示，外交部可爭取與歐盟好友互相擁有度假打工簽證，也期盼與歐盟洽談雙邊投資協議。（圖／林楚茵辦公室提供）

在人才面部分，林楚茵強調，新世代的外交策略，更重要的是人與人的互動連結，尤其是年輕世代。近年對台灣有興趣的法國人越來越多，今年首度甚至在巴黎市政府開設的巴黎成人教育中心中推出「台語課程」，邀請有興趣的法國民眾從零開始學習台語以及台灣文化。

林楚茵也說，台灣方面，建議外交部爭取與更多歐盟友好國家互相擁有度假打工簽證，不只讓台灣年輕人走向國際，也讓世界走進台灣。經濟面，台灣與歐盟在經貿交流上已經舉辦32屆次長級「經貿對話會議」、連續6年的部長級「產業對話會議」，希望在現有的穩定基礎上，未來雙方能持續洽談雙邊投資協議，讓堅實的夥伴關係繼續向前邁進。

洪申翰表示，歐盟於今年七月公布Fit for 55，因應氣候變遷，提出包括2035年禁售燃油車、2030年再生能源提升至40%等措施，更預計於2026年正式實施碳關稅，顯示歐盟於減碳上的決心。因應國際趨勢，台灣要把握機會，加入淨零碳排的行列。在減碳和調適工作上，將發展出更多新興技術，包括綠氫、能源技術服務、儲能、循環經濟等。政府要以台灣產業的優勢，加強低碳技術及數位轉型，提升產業附加價值，並儘速完備碳定價制度，掌握與歐盟合作的新契機。

蔡適應則說，法國作為歐洲主要國家之一，透過台法國會友好協會與法國在台協會交流，對方時常表達希望在經貿領域有更深互動的期盼。雖然兩國距離遙遠，但去年法國是台灣第20大貿易夥伴，尤其台法存在相當高互補性，法國的航太、生技產業在全球名列前茅，台灣投資則多以批發零售、電子機械製造為主。

蔡適應說，在分散風險以及降低對單一國家貿易依存度立場下，包含東南亞、歐洲等地，都是有機會進一步發展的藍海市場。他認為，巴黎奧運可作為台法合作成果驗收的時間點，期盼政府各部門可就現況進行規劃與盤點、重點投入資源，讓2024年繼此次東京奧運後，再次讓世界看見台灣。

林宜瑾表示，台灣面對獨特的外交困境，體育運動帶來的「國民外交」，正好可以成為被世界看見的契機。她舉例，今年東京奧運，許多國家以「台灣隊」為名進行電視轉播，帶動台灣的能見度；羽球球后戴資穎與印度羽球一姐辛度的跨國友誼，也證明了運動可以跨越國界，促進國際互動。

林宜瑾認為，要提升台灣能見度，體育署亦應做好備戰巴黎奧運的「基本功」。每一屆奧運的比賽項目與量級不盡項同，平時就應廣泛給予不同運動選手充足的資源，包含基本的硬體設施、完善教練機制、培養運動防護員與營養師，以及促進國民體育與運動產業發展等，「政府應站在選手的立場、做選手的後盾」，做好基本功才能發揚國際。

陳柏惟也說，近年來中國藉由國家外交和民間社會等途徑拓展在歐洲的影響力，但已經有不少歐洲國家意識到中國一帶一路倡議、被中國掌握關鍵基礎建設的風險和負面影響，進而選擇和台灣建立緊密連結，作為外交國防委員會的一員，除了在立法院推動跨國的人權法案討論外，也樂見相關政府部門增加對歐教育、文化等交流合作方面的預算，盼持續爭取國際社會的支持，承擔台灣作為抗中第一線的重要角色。

林楚茵最後也呼籲，我們與歐盟是能共享自由、民主、法治等價值理念相近的夥伴，疫情間台灣透過良好的防疫成績及防疫資源互惠捐贈，深化台歐間的友誼；在後疫情時代，更要把握難得的歷史時刻，推動各面向交流，讓世界更認識台灣，告訴大家「c'est Taiwan」。