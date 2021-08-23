中信金海外獲利占比回升　不排除在中國大陸參股併購可能

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儘管台灣5月中旬後進入新冠肺炎（COVID-19）疫情第三級警戒，但中信金強調，今年上半年中信金控及旗下各子公司仍維持良好的獲利表現，整體稅後獲利較去年同期成長高達74%。其中，中信銀行上半年合併稅後盈餘為148.83億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為165.74億元。
中信銀今年第2季獲利雖受疫情影響，但存放款業務仍維持穩健，尤其新台幣法人放款、房貸及個人信貸動能持續成長，手續費收入則受益於財富管理、個金、彩券等業務動能表現亮眼，年成長率達11%。中信銀行截至今年6月底的合併逾期放款比率為0.40%，合併呆帳覆蓋率為315.5%，資產品質穩健。
在保險業務方面，台灣人壽採取多元的產品策略因應市場變化，上半年初年期保費較去年同期成長達37.5%，業界排名上升至第三名。投資業務則受益於投資市場交易熱絡，投資收益大幅提升，此外，台灣人壽持續維持動態的避險策略，並適時增提外匯價格變動準備金以及持續降低責任準備金成本，故台灣人壽上半年稅後淨利較去年同期成長高達104%。
中信金財務長暨發言人邱雅玲也提到，之前海外獲利占比都有到30%至35%，但去年受到疫情影響，海外獲利貢獻一度掉到2成，現在已漸回升到25%至30%，其中又以美國及香港貢獻最高，主要是美國經濟復甦，香港則是台商兩岸三地資金調度中心，存款很多，目前香港也開始發展港資及內資這部分。
當然，大中華業務也是海外策略重中之中，曝險維持70%上下，最近大概是60%多，尤其在中國大陸的存放業務穩定成長，獲利因當地資金寬鬆及美元降息有些波動，但整體往好的方向發展。
至於在中國大陸的轉制子行計畫，她說希望2-3年可以成功轉子行，內部目標是2023年轉制，2024年開業，在成功轉子行前，若有適當機會也不排除參股與併購可能性，而期間業務發展仍會以大陸仲信租賃發展中小企業業務，兩岸合資成立的金美信消金公司發展個人業務，為將來子行業務發展鋪路。
邱雅玲強調追求成長一直是中信策略發展，包括自發性及非自發成長，只要能發揮綜效，增加公司價值，這樣的併購機會，「我們都持開放態度」。
當然，除大中華地區，東南地區也發展重點，她表示近期即將交割的是泰國LH金融集團，在中信取得控權後，會主動發展旗下銀行的個金及中小企業業務，過去他們是以低收益及低風險的大企業客戶為主，但在現在利差縮小下，獲利要成長具挑戰性，因此，將擴大客戶基礎，適度發展高利差業務及建構數位能力，提升當地市場競爭力。