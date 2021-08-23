北市開放K書中心　北市府：內部禁止飲食、全程佩戴口罩

因應疫情趨緩，防疫指揮中心日前宣布，將開放K書中心重新營業。對此台北市政府今（23）日也公布K書中心的相關營運指引。除了入內要全程佩戴口罩外，內部全面禁止飲食。此外在民眾離開後，K書中心業者也要進行全面消毒。





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台北市副市長黃珊珊在今日下午的防疫記者會上，宣布K書中心開業的相關指引。除了在營業時間內每小時要定期巡邏以及消毒外，中心的出入口也要縮小，並落實進入者量體溫、酒精消毒等措施；此外顧客若沒辦法進行實聯制，則禁止進入K書中心。





而內部環境的部分，黃珊珊表示以一人2.25平方公尺為原則，顧客間也要保持1.5公尺以上的間距、隔間座霍梅花座式的座位安排，此外如果容留人數達到限制時，也要限制顧客入場，落實社交安全距離。





至於入內的顧客，則必須全程佩戴口罩，且全面禁止飲食。而業者在顧客離開後，也要對座位進行充分消毒，才可以給下一名顧客使用。此外，營業場所內應裝設監視器，業者若發現顧客有違反防疫行為時，應立即處理。



