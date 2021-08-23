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日本開打AZ疫苗　大阪最早起跑首週預約已額滿

▲日本開打AZ疫苗，首先開始的大阪市從今天上午10時起施打，本週預計施打3780劑已全部預約額滿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本開打AZ疫苗，首先開始的大阪市從今天上午10時起施打，本週預計施打3780劑已全部預約額滿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-23 19:02:59

（中央社東京23日綜合外電報導）日本今天開打英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）疫苗，首先開始的大阪市從今天上午10時起施打，本週預計施打3780劑已全部預約額滿。有民眾說，能打到疫苗終於比較安心了。

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日本放送協會（NHK）報導，設於大阪市中央區的AZ疫苗接種會場，有醫師與護理師等工作人員50人，事前預約的民眾在醫師問診後接種疫苗。

該會場預計每天可接種540人，預計到9月6日將每天進行接種業務，大阪市在下週也將開設第二個接種會場。

日本政府雖審核通過AZ疫苗，但因國外有罕見血栓副作用，今年5月決定公費施打疫苗暫不使用；不過經討論後，在7月底決定納入公費施打，對象原則為40歲以上人士，這個月起對實施緊急事態宣言的地區優先配送。

今天接種AZ疫苗的64歲女性說，她的丈夫之前已經接種疫苗，但她自己始終預約不到，現在打完疫苗終於可以安心了。

一名49歲的男性說，雖然AZ疫苗有些負面的傳言，但日本政府已經審核通過，其他國家也有在打，所以他沒有特別不安，希望能早點施打。

讀賣新聞報導，大阪市預計在23日到29日這一週內施打3780劑AZ疫苗，16日開放預約，在17日便全部預約額滿。

琦玉縣川口市預定今天晚間開打AZ，為配合多為上班族的40、50多歲族群，接種時間設定為下午5時到晚間9時，預計施打4300劑也已幾乎快額滿。

日本政府厚生勞動省7月30日決定，開放民眾公費施打AZ疫苗，這是日本繼輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗後，第3個為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，緊急進行「臨時接種」的疫苗。

AZ疫苗施打對象原則上是40歲以上人士。未滿40歲、對輝瑞或莫德納疫苗的成分可能會有過敏反應者等，也可施打AZ疫苗。

日本政府預定這個月內對實施緊急事態宣言的地區配送9萬6000劑AZ疫苗。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100823

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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