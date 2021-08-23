死刑犯最後一餐吃啥？台灣吃「2顆」秒哭　中國她看傻眼

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只見一盤滷味端上桌，特別的是裡面有兩顆滷蛋，這其實是象徵受刑人吃完有「圓滿」之意

看到桌上一片生肉當場傻眼

受刑人死後可以拿著這塊肉，在路上遇到瘋狗來時，可以將這塊生肉塞到狗的嘴巴，迅速通過奈何橋後，趕快喝夢婆湯離開，重新投胎好好做人