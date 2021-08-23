死刑犯最後一餐吃啥？台灣吃「2顆」秒哭 中國她看傻眼
現代若要執行槍決前，都會給死刑犯吃所謂的「最後一餐」，而因應各國文化的不同，吃的食物內容也差異非常大，不少象徵涵義更是令人動容。近日，知名大胃王Youtuber路路就拍攝「各國死刑犯的最後一餐」，影片推出後廣受好評，讓不少粉絲直呼「這系列真的符合頻道又能長知識！很棒」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 17:00:10
影片一開始，路路也清楚表達立場，強調「影片沒有戲謔任何受刑人，純屬就是探討受刑人的最後一餐」，影片以矇著眼罩的方式，待攝影夥伴放定食物後，路路再拿下眼罩揭曉答案，並說明其背後含義。而第一個國家正是「台灣」，只見一盤滷味端上桌，特別的是裡面有兩顆滷蛋，這其實是象徵受刑人吃完有「圓滿」之意，也讓路路邊吃邊感傷表示「真的吃到有想哭的感覺，可能因為是台灣食物吧！」
而緊接著是鄰近台灣的中國，結果路路拿下眼罩後，看到桌上一片生肉當場傻眼，後來經夥伴解釋，原來典故來自於，中國古代時認為，受刑人死後可以拿著這塊肉，在路上遇到瘋狗來時，可以將這塊生肉塞到狗的嘴巴，迅速通過奈何橋後，趕快喝夢婆湯離開，重新投胎好好做人，也因此那片生肉，受刑人是不會吃的，僅是一種象徵的含義，但也有提供其他飯菜可吃哦！
而隨後路路也吃許多各國的「受刑人最後一餐」，其中包括俄羅斯的麵包、日本的豬排飯等等，而美國的則是非常特別，在40元美金的金額內，受刑人可以自行選擇想要吃的「最後一餐」，其中就曾有罪犯點過黑橄欖一顆；也有罪犯點過整盒Pizza以及洋芋片、可樂等等，整部影片明顯可以看出各國的文化差異非常之大。
影片曝光之後，不少網友紛紛留言大讚「這系列影片真的太棒，符合頻道大胃王主題，又能增長知識，太神啦！」、「第一次知道台灣的是有滷蛋....總感覺那段真的有點鼻酸QQ」、「中國生肉真的很特別」、「美國那40元美金隨意點也太有創意了吧」、「日本豬排飯超無聊XD但看起來好好吃」、「台灣滷味就是吃一個家鄉味啊！真的可能在吃的時候真的會回想這一生吧，吃完滷蛋人生就要圓滿的感覺」。（編輯：張嘉哲）