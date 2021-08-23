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動物之家改建挨批　柯文哲反酸蔡英文：她PO文都我被攻擊

▲台北市長柯文哲23日表示，只要總統蔡英文半夜在臉書發文，隔天就會輪到他被輿論攻擊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲23日表示，只要總統蔡英文半夜在臉書發文，隔天就會輪到他被輿論攻擊。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-08-23 16:45:44

日前針對走私品種貓遭到安樂死一事，台北市長柯文哲在臉書上PO文，表示「不能善待動物，不算是進步的國家。」不過卻引發市議員批評阻擋北市動物之家的改建案，說要善待動物卻言行不一致。對此柯文哲今（23）日下午也正面回應動物之家改建相關細節，還反酸總統蔡英文「每次她半夜發文，隔天我就會被攻擊」。

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柯文哲表示，北市動物之家的改建案之所以會停擺，原因在於近期的工程原物料價格持續飆漲，就連建築相關人力也持續短缺，讓改建案的預算上升；此外因為動物之家的原址位於內湖的垃圾山上，近年來廢棄物處理費用也飆漲了超過10倍以上，因此整體工程款要向上墊加2至3億。

柯文哲強調，動物之家的改建案並非停擺，而是現在市府內部在研擬能否有更妥適的處理方式。「其實動物之家也是鄰避設施，所以現在也在思考是否找一個人少一點的地方重新復建。」柯文哲說，現階段動物之家也有設立中繼設施，幾年內應該都可以持續使用，因此改建案並沒有急迫性。

柯文哲也直言，在走私品種貓一事發生後，總統蔡英文半夜發文，「我就知道我隔天又要被罵了，現在的規律就是如果蔡英文半夜發文，我隔天就會變攻擊目標。」柯文哲表示，當時有人批評北市府「動物安樂死數量六都第一」，發言人當下也隨即澄清是假新聞；此外也有議員拿他過去的言行作為批評點，「這種伎倆實在是太熟悉了」。

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