解封規則再放寬　高雄確診最多是家戶感染

高雄市政府在今（23）日下午臨時召開防疫管制作為記者會，為因應中央解封規定，高雄市長陳其邁一一宣布餐廳、風景區、宗教祭祀、圖書館、遊戲場、公園遊具／體健設施等開放原則，並指出，目前全台還是有零星的群聚感染，而在高雄94例的本土確診個案中，還是以同住家人接觸感染為最大宗，佔比高達43.6，所以還是要多加小心。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-23 17:53:43
陳其邁指出，餐廳（婚宴）、宗教祭祀場所、風景區規範主要人對空間人數容留數規定，室內最多80人、室外最多300人，而風景區超過人流上限者應提防疫計畫，新規定也開放旗津海水浴場游泳及開放室外淋浴，並要實聯制，但上岸後須立即戴上口罩；餐廳部分同住親友不受限使用隔板限制、梅花座及專人分菜規定，若遇查核須配合舉證，有虛偽不實會從重處罰。
至於公園遊具／體健設施開放，每日都將有專人消毒；圖書館幼兒使用空間不開放，事先線上預約者優先入館，未預約者依現場留剩餘數候位入館，而自修室則以一人一桌為原則；至於遊戲場仍維持球池不開放。
陳其邁強調，在高雄市的94例本土COVID-19確診感染途徑，同住家人接觸還是風險最高，達到43.6%，其次為共餐、桌游及雙北旅遊史11.7%，打牌10.6％為第三，往後依次為親密接觸9.6%、職場接觸6.4%、確診者探訪5.3%，以及社區感染1.1%，陳其邁說，由此可看出把口罩拿下來的行為風險都很高，所以還是要不厭其煩的提醒大家。