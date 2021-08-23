解封規則再放寬　高雄確診最多是家戶感染

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▲婚宴須遵守每一隔間室內80人、室外300人的上限，且不得逐桌敬酒。（圖／高雄市政府提供）

× ▲婚宴須遵守每一隔間室內80人、室外300人的上限，且不得逐桌敬酒。（圖／高雄市政府提供）

至於公園遊具／體健設施開放，每日都將有專人消毒；圖書館幼兒使用空間不開放，事先線上預約者優先入館，未預約者依現場留剩餘數候位入館，而自修室則以一人一桌為原則；至於遊戲場仍維持球池不開放。





▲高雄市COVID-19確診者感染途徑圓餅圖。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市COVID-19確診者感染途徑圓餅圖。（圖／高雄市政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）