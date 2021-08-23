《臺灣三部曲》繼續停拍　魏德聖：我有很多不甘心

魏德聖籌拍中的新片《臺灣三部曲》今（23日）釋出服裝造型設計工作影片，讓支持的眾人知道劇組下足多大苦工，以及該片準備之龐大與精細。然而，電影因疫情攪局、資金彈盡援絕等原因，同時宣布繼續停拍，導演魏德聖直言：「我有很多的不甘心。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

對於決定《臺灣三部曲》繼續停工，魏德聖親自說明4點原因，一是電影需要數百人、大規模人力群聚的狀態才能拍攝，也需要外籍團隊、演員加入，並出國取景，但礙於疫情現況，這些需求根本不可能達成。

至少要拍1年半，搭景地遍佈臺灣各地，但近年極端氣候頻頻發生，常導致場景破壞、工作中斷或其他災害，造成長時間拍片的難處和損失；第三，

▲▼《臺灣三部曲》海賊（上圖）、荷蘭士兵定裝。（圖／米倉影業）

困難，現在反覆的疫情變化，讓找錢難度更高，許多原本可能的投資者，全因疫情卻步，「尤其我們在這幾年以來，都一直還爭取不到任何來自政府的資金支持，雖然我們仍會不放棄地努力積極爭取，但在基礎預算沒有到位的狀況下，要完成《臺灣三部曲》拍攝，是極度困難的。」

▲劇組每根頭髮費工製作髮型頭套。（圖／米倉影業）

魏德聖表示，電影一旦開拍不能說停就停，百分之70的預算消耗更是會集中在開拍期間，「我也不可能邊拍邊找錢，現在的狀況實在無法說要重新啟動，就能馬上啟動、復工籌拍」，因此忍痛下了繼續停工的決定，直到尋求資金到位。

此外，魏德聖沉重地說：「要暫停《臺灣三部曲》劇情長片的拍攝，對我來說真的非常不容易，我有很多的不甘心，不甘接受這樣的狀態，也對之前付出時間、心力準備的劇組工作人員、演員致上最深的抱歉，沒有辦法讓大家在現在繼續走下去真的非常抱歉！」

魏德聖強調，他與團隊的夢想還在，自己會繼續努力尋找資金，不會放棄拍攝的信念，「不過，我不能繼續綁住劇組工作人員，他們還要養家、他們還要賺錢生活啊！只希望之後能找到資金，努力把大家再找回來，繼續完成《臺灣三部曲》，今天推出的造型設計篇花絮影片，也分享給大家，一起看見劇組人員做了多少的努力和準備。」

▲魏德聖（左）和造型指導林欣宜討論。（圖／米倉影業）

魏德聖表示，團隊將

魏德聖最後說：「