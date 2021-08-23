《臺灣三部曲》繼續停拍　魏德聖：我有很多不甘心

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第二，電影至少要拍1年半，搭景地遍佈臺灣各地，但近年極端氣候頻頻發生，常導致場景破壞、工作中斷或其他災害，造成長時間拍片的難處和損失；第三，之前來自投資人、群眾募資、企業贊助的每一分錢，都花在電影的準備工作，但疫情和天候的不可控制，造成現階段目標無法達成並停工，所需成本也持續累積增加。
再來，尋求資金本來就很困難，現在反覆的疫情變化，讓找錢難度更高，許多原本可能的投資者，全因疫情卻步，「尤其我們在這幾年以來，都一直還爭取不到任何來自政府的資金支持，雖然我們仍會不放棄地努力積極爭取，但在基礎預算沒有到位的狀況下，要完成《臺灣三部曲》拍攝，是極度困難的。」
魏德聖表示，電影一旦開拍不能說停就停，百分之70的預算消耗更是會集中在開拍期間，「我也不可能邊拍邊找錢，現在的狀況實在無法說要重新啟動，就能馬上啟動、復工籌拍」，因此忍痛下了繼續停工的決定，直到尋求資金到位。
此外，魏德聖沉重地說：「要暫停《臺灣三部曲》劇情長片的拍攝，對我來說真的非常不容易，我有很多的不甘心，不甘接受這樣的狀態，也對之前付出時間、心力準備的劇組工作人員、演員致上最深的抱歉，沒有辦法讓大家在現在繼續走下去真的非常抱歉！」
魏德聖強調，他與團隊的夢想還在，自己會繼續努力尋找資金，不會放棄拍攝的信念，「不過，我不能繼續綁住劇組工作人員，他們還要養家、他們還要賺錢生活啊！只希望之後能找到資金，努力把大家再找回來，繼續完成《臺灣三部曲》，今天推出的造型設計篇花絮影片，也分享給大家，一起看見劇組人員做了多少的努力和準備。」
在尋求資金和等待大環境變化的同時，魏德聖表示，團隊將研究《臺灣三部曲》製作成動畫片的可能性，而「臺灣400年系列電影」中的動畫片《達娜米》和紀錄片《尋找福爾摩莎》因為金流的急迫性較和緩，所以會繼續進行拍攝和準備，依照原定2024年上映。
魏德聖最後說：「感謝大家不離不棄的支持，我們會繼續努力尋找資金與各方資源來完成使命，期待大家體諒。」（編輯：楊穎軒）