餐廳用餐仍需隔板　同住親友可免

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高雄市長陳其邁今天在「高雄市防疫管制作為調整說明記者會」，宣布調整防疫管制作為。陳其邁同時也公布目前高雄94例本土確診者感染途徑，其中家人、親友占43%是最大宗；而陳其邁也說仍有人不聽勸造成打牌、桌遊有21人因此確診。
根據衛生局統計，高雄市COVID-19本土確診者共計94人，歸類其感染途徑，其中以家人接觸排行第一，有41人因此染疫；雙北旅遊史和共餐、桌遊並列第二，各有11人；另外有10人因群聚打牌染疫，9人為親密接觸者，6人為職場接觸者，有5人是因確診者探訪染疫，還有1例歸為社區感染。
陳其邁指出，口罩拿下來的吃飯的行為，也包括同住家人的密切接觸跟這個共餐，這個其實風險是非常高，所以還是要提醒大家，餐廳、開放內用的防疫措施在八月二十四號開始的二級警戒，高市府的措施是維持不變，包括實聯制，要有隔板，桌距一點五公尺，量體溫，保持通風，他也提醒市民，長時間在密閉空間又沒有戴口罩風險最高，串門子就是一個最好的一個例子，最好是用餐不共鍋不共菜，由專人來負責夾菜。
陳其邁也說，雖然同住家人在家裡一起吃飯風險沒有增加，但假如是非同住家人風險高 務必拜託沒有辦法保證跟你一起吃飯的人有哪些接觸，會暴露風險中，所以非同住家人還是要用隔版等防疫規定，同住親友我們會在舉發單會註記當時查核狀況，如果虛偽不實會從重處罰。
陳其邁也提醒大家，最近計程車上面有QRCORD拜託市民司機配合 要掃實聯制 是保護司機和客人，發現有幾個個案搭車沒有實聯制，當有確診時增加疫調的困難，不好找人，他強調，實聯制很重要尤其餐廳、計程車密閉空間務必拜託交通局嚴格查核。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。