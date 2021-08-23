富人將遭殃？習近平不到一年狂提「共同富裕」逾60次

隨著中國當局對補教業、科技業等產業出手，收緊對其監管造成股價大跌，中國國家主席習近平提起「共同富裕」這個詞的次數也逐漸爭家，有外媒分析，這顯示出共產黨致力打擊國家日益擴大的貧富差距。





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《彭博社》報導分析指出，習近平在掌權的前八年中，偶爾會使用「共同富裕」這個詞，但是從去年開始，提及「共同富裕」的次數逐漸增加，且間隔也不斷縮短。在今年為止，習近平在談話或是會議中提及了65次「共同富裕」，但是相較之下，在2020年一整年只講了30次。





喬治亞州立大學研究中國政治傳播的雷普尼科娃（Maria Repnikova）表示，口號表達了習近平的決心，雷普尼科娃進一步解釋指出，口號通常反映新的政策方向或轉變，同時也可以表明政策是如何變化。





習近平在上周二（17日）主持中共中央財經委員會時直接點名，要加強調整對高收入的規範，「合理調整過高收入，並且鼓勵高收入人群和企業回饋社會」。





習近平在會中強調，將使用稅收、社會保障、轉移支付等政策，解決非法和不合理收入問題。習近平的目標可能會擴大，除了象徵金字塔頂端的超級富豪以外，更多的有錢人也將成為目標。





根據《彭博社》分析，習近平在先前一直都相當關注「過高收入」，因而通動這項「共榮計畫」，也可能會涉及更廣泛的高收入族群。





「共同富裕」這個思想最初是由毛澤東提出，以反映對更加平等的社會的追求。但在鄧小平時代，就不被提起，重點則是轉移到讓「一部分的人先富起來」。





根據統計，中國最富有的20%人口收入是最貧窮的20%人口的10倍以上，這一差距字2015年以來一直沒有縮小。中國有約4億人屬於中產階級，佔人口大約三分之一，家庭年收入在10萬人民幣到50萬人民幣之間。但中國仍有6億多人，一個月僅靠著1000元收入過生活。



