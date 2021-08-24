黃明志常遭人背叛寒心了　只花5分鐘消沉

黃明志推出新歌《金牛》，想傳達有些人性格像牛一樣，朝著夢想努力奮鬥不眠不休的精神。他也提到，藉由這首歌傳達遭到背叛的感覺，警告自己不要相信任何事，而遇到氣餒的事情時，他只會給自己5分鐘的時間放棄。

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《金牛》歌詞中寫道，曾有被用完即丟飽嘗背叛的滋味，黃明志感嘆社會上充斥太多「利己思想」，對於飲水思源這個觀念越來越被遺忘。歌詞每一句在黃明志的現實生活中都是親身經歷，因此在寫這首歌的時候非常有感觸。黃明志提到：「通常與別人合作時都會帶著信任去執行，但有時候太信任一個人不代表對方會給與同樣的心意，反而想借此利用或得到一些利益，甚至對方也沒想過要一起並肩作戰。」

▲▼黃明志推出新歌《金牛》。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志認為，無論做什麽事情都要抱著信任，所以每一次合作都會完全信任對方，即使可能到最後得到的未必是想要的。他坦言，也有遭人背叛過，遇到的時候其實會有點寒心，有時候也會警告自己是否不要太相信任何人。

MV在台灣、馬來西亞拍攝，以戰爭片呈現，比喻人生像一場戰鬥，這也是黃明志出道多年的感觸，黃明志分享對於傷害自己、攻擊自己的人，也曾想過放棄，但通常自己放棄了5分鐘之後，第6分鐘就會去思考是否要繼續做下去，黃明志只會給自己5分鐘氣餒的時間。